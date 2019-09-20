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РИА Новости

Бюджет Москвы за девять лет вырос более чем в два раза

12:59 20.09.2019
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкВид на Москву
Вид на Москву
© РИА Новости / Александр Вильф
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Вид на Москву. Архивное фото
РИГА, 20 сен - РИА Новости. Доходы московского бюджета за девять лет более чем удвоились и в настоящее время он фактически профицитен, рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черемин.
"Бюджет Москвы за последние девять лет вырос более чем в два раза в доходной части. Сегодня город фактически имеет профицит бюджета, у нас ноль долга перед банками", - отметил Черемин на бизнес-форуме по вопросам сотрудничества Москвы и Риги.
В целом город на своей территории собирает федеральных налогов примерно столько же, сколько правительство РФ делает трансферов другим регионам страны, добавил он.
Согласно закону о бюджете города Москвы на 2019 год его доходы составят 2,464 триллиона рублей.
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