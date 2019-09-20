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РИА Новости

Актриса, поддержавшая Устинова, заявила о своем уходе после угрозы выговора

12:59 20.09.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкУчастница одиночного пикета у здания администрации президента РФ в поддержку актера Павла Устинова
Участница одиночного пикета у здания администрации президента РФ в поддержку актера Павла Устинова
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
ПЕРМЬ, 20 сен - РИА Новости. Выступившая в поддержку Павла Устинова актриса Пермского академического Театра-Театра Дарья Егорова после того, как ей пригрозили выговором, заявила, что написала заявление об уходе по собственному желанию.
В понедельник Тверской суд Москвы приговорил Устинова к 3,5 годам колонии за применение насилия к омоновцу на несанкционированной акции в Москве 3 августа. После оглашения приговора за Устинова вступился целый ряд российских актеров, политиков, журналистов и общественных активистов, которые настаивают на том, что суд не стал приобщать к делу видеоматериалы, представленные защитой.
В среду в Пермском Театре-Театре на премьере спектакля во время выхода на поклоны в поддержку Устинова выступила Егорова. На следующий день на официальной странице театра в Facebook появился комментарий художественного руководителя Бориса Мильграма, в котором он обвинил Егорову в некачественном исполнении роли, нарушении этических норм театра и превышении должностных обязанностей, что, как считает Мильграм, является основанием для выговора. По мнению худрука, своим заявлением Егорова нарушила "контекст спектакля".
По словам актрисы, после случившегося никто из труппы ее не поддержал, а коллеги обвинили ее в том, что она "подставила их всех и испортила премьеру зрителю". Егорова обратила внимание на то, что в финале спектакля режиссер постановки сказала, что "все было очень хорошо". "Но после моего высказывания я вдруг стала плохо играть… Хотя я сама знаю, что играла хорошо. Делала все, что просил от меня режиссер и не подвела никого ни на секунду", - уверена Егорова.
Актриса Александра Черкасова-Служитель стоит в одиночном пикете у здания администрации президента РФ в поддержку задержанных участников несанкционированных акций в Москве
18 сентября, 19:10Сказано в эфире
Слышали новость? В Москве проходят пикеты в поддержку Павла УстиноваПриговор не справедлив: что ждать от апелляции по делу актера Павла Устинова? Чума 21 века: как противостоять раку? Уж замуж невтерпеж: в каком возрасте выходить замуж? Эти темы в программе "Слышали новость?".
"Написала заявление по собственному желанию. Последний рабочий день 24 сентября", - написала актриса в Facebook в пятницу.
Подробности заседания суда по делу Павла Устинова в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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Павел УстиновТеатрПермь
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