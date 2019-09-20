Актриса, поддержавшая Устинова, заявила о своем уходе после угрозы выговора

ПЕРМЬ, 20 сен - РИА Новости. Выступившая в поддержку Павла Устинова актриса Пермского академического Театра-Театра Дарья Егорова после того, как ей пригрозили выговором, заявила, что написала заявление об уходе по собственному желанию.

В понедельник Тверской суд Москвы приговорил Устинова к 3,5 годам колонии за применение насилия к омоновцу на несанкционированной акции в Москве 3 августа. После оглашения приговора за Устинова вступился целый ряд российских актеров, политиков, журналистов и общественных активистов, которые настаивают на том, что суд не стал приобщать к делу видеоматериалы, представленные защитой.

В среду в Пермском Театре-Театре на премьере спектакля во время выхода на поклоны в поддержку Устинова выступила Егорова. На следующий день на официальной странице театра в Facebook появился комментарий художественного руководителя Бориса Мильграма, в котором он обвинил Егорову в некачественном исполнении роли, нарушении этических норм театра и превышении должностных обязанностей, что, как считает Мильграм, является основанием для выговора. По мнению худрука, своим заявлением Егорова нарушила "контекст спектакля".

По словам актрисы, после случившегося никто из труппы ее не поддержал, а коллеги обвинили ее в том, что она "подставила их всех и испортила премьеру зрителю". Егорова обратила внимание на то, что в финале спектакля режиссер постановки сказала, что "все было очень хорошо". "Но после моего высказывания я вдруг стала плохо играть… Хотя я сама знаю, что играла хорошо. Делала все, что просил от меня режиссер и не подвела никого ни на секунду", - уверена Егорова.