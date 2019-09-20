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РИА Новости

Бомбардировщики России и Китая сбросили 150 бомб на учениях "Центр-2019"

12:55 20.09.2019
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© РИА Новости / Илья ПиталевСверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3
Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3
© РИА Новости / Илья Питалев
Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3. Архивное фото
ПОЛИГОН ДОНГУЗ (Оренбургская обл.), 20 сен - РИА Новости. Более 150 авиационных бомб сбросили российские дальние ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3 и китайские бомбардировщики дальней авиации "Хун-6" в ходе розыгрыша основного этапа стратегических командно-штабных учений "Центр-2019" на полигоне "Донгуз".
Самолеты сбросили более 150 авиационных 250-килограммовых бомб, поразив скопления автомобильной и бронированной техники условного противника.
Патрульное сопровождение ударных групп дальних ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-22М3 осуществляли российские многофункциональные истребители МиГ-31.
Истребители-бомбардировщики СУ-34
Вчера, 12:54РИА Новости
Су-34 сбросили 300 фугасных бомб на учениях "Центр-2019"
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Ту-22М3КитайОренбургская областьРоссияБезопасность
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