Бомбардировщики России и Китая сбросили 150 бомб на учениях "Центр-2019"

ПОЛИГОН ДОНГУЗ (Оренбургская обл.), 20 сен - РИА Новости. Более 150 авиационных бомб сбросили российские дальние ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3 и китайские бомбардировщики дальней авиации "Хун-6" в ходе розыгрыша основного этапа стратегических командно-штабных учений "Центр-2019" на полигоне "Донгуз".
Самолеты сбросили более 150 авиационных 250-килограммовых бомб, поразив скопления автомобильной и бронированной техники условного противника.
Патрульное сопровождение ударных групп дальних ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-22М3 осуществляли российские многофункциональные истребители МиГ-31.