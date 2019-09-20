В ФСБ назвали причину ожесточенного сопротивления браконьеров из КНДР

"Столь ожесточенное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов вызвано тем, что за такие нарушения, по нашим законам, грозит конфискация судна. Как известно, в Северной Корее это собственность государства. В связи с чем гражданам Северной Кореи по прибытию грозит ответственность, по их законом, за утрату имущества", - сказал Краснов в эфире телеканала "Россия 24".