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РИА Новости

В ФСБ назвали причину ожесточенного сопротивления браконьеров из КНДР

12:55 20.09.2019 (обновлено: 16:18 20.09.2019)
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© РИА Новости / ФСБ РФСудно северокорейских браконьеров в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Японском море во время их задержания пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю
Судно северокорейских браконьеров в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Японском море во время их задержания пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю
© РИА Новости / ФСБ РФ
Судно северокорейских браконьеров в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Японском море во время их задержания пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 20 сен - РИА Новости. Задержанные в Японском море браконьеры из КНДР решились дать отпор российским пограничникам, опасаясь конфискации своих судов, сообщил в пятницу начальник отдела дознания пограничного управления ФСБ РФ по Приморью Владимир Краснов.

"Столь ожесточенное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов вызвано тем, что за такие нарушения, по нашим законам, грозит конфискация судна. Как известно, в Северной Корее это собственность государства. В связи с чем гражданам Северной Кореи по прибытию грозит ответственность, по их законом, за утрату имущества", - сказал Краснов в эфире телеканала "Россия 24".

Инцидент произошел во вторник: при задержании браконьеры из КНДР напали на российских пограничников, ранив четверых из них, в том числе одного – из огнестрельного оружия. При этом по крайней мере один из северокорейцев также получил травмы и позднее скончался.
Всего были задержаны более 160 рыбаков из КНДР, две их шхуны и 11 мотоботов (небольших судов с мотором). Из-за случившегося в МИД РФ вызывался временный поверенный в делах КНДР в России.
Судно северокорейских браконьеров в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Японском море во время их задержания пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю
Вчера, 12:55РИА Новости
Задержанные рыбаки из КНДР пока будут находиться на судах под охраной
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Задержание браконьеров из КНДРМИД РФФСБ РФВладивостокКНДРРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Это что, оправдание?! Лоханки на металлолом!
20 сентября, 13:18
Петя Грин
6112201
А нашим чинушам за утрату государственного имущества - максимум подзатыльник!)) По этому и страх потеряли. А тут довольно показательно: лучше на дно, в качестве корма для рыб, чем предстать перед Законом своей страны!
20 сентября, 15:20
Дмитрий
3201007
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