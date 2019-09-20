Задержанные рыбаки из КНДР пока будут находиться на судах под охраной

Судно северокорейских браконьеров в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Японском море во время их задержания пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю

ВЛАДИВОСТОК, 20 сен – РИА Новости. Задержанные за нападение на российских пограничников северокорейские рыбаки пока будут находиться под конвоем на судах в Находке, сообщает Дальневосточное СУ на транспорте СК РФ.

"Задержанные северокорейские шхуны, экипаж одного из которых совершил нападение на российских пограничников, под конвоем прибыли в порт Находка и пока будут находиться на кораблях под охраной. Среди иностранцев есть пострадавшие, им была оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел во вторник: при задержании браконьеры из КНДР напали на российских пограничников, ранив четверых из них, в том числе одного – из огнестрельного оружия. При этом по крайней мере один из северокорейцев также получил травмы и позднее скончался.