Задержанные рыбаки из КНДР пока будут находиться на судах под охраной

ВЛАДИВОСТОК, 20 сен – РИА Новости. Задержанные за нападение на российских пограничников северокорейские рыбаки пока будут находиться под конвоем на судах в Находке, сообщает Дальневосточное СУ на транспорте СК РФ.
"Задержанные северокорейские шхуны, экипаж одного из которых совершил нападение на российских пограничников, под конвоем прибыли в порт Находка и пока будут находиться на кораблях под охраной. Среди иностранцев есть пострадавшие, им была оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении.
Инцидент произошел во вторник: при задержании браконьеры из КНДР напали на российских пограничников, ранив четверых из них, в том числе одного – из огнестрельного оружия. При этом по крайней мере один из северокорейцев также получил травмы и позднее скончался.
Всего были задержаны более 160 рыбаков из КНДР, две их шхуны и 11 мотоботов (небольших судов с мотором). Из-за случившегося в МИД РФ вызывался временный поверенный в делах КНДР в России.