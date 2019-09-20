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РИА Новости

Задержанные рыбаки из КНДР пока будут находиться на судах под охраной

12:55 20.09.2019
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© РИА Новости / ФСБ РФСудно северокорейских браконьеров в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Японском море во время их задержания пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю
Судно северокорейских браконьеров в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Японском море во время их задержания пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю
© РИА Новости / ФСБ РФ
ВЛАДИВОСТОК, 20 сен – РИА Новости. Задержанные за нападение на российских пограничников северокорейские рыбаки пока будут находиться под конвоем на судах в Находке, сообщает Дальневосточное СУ на транспорте СК РФ.
"Задержанные северокорейские шхуны, экипаж одного из которых совершил нападение на российских пограничников, под конвоем прибыли в порт Находка и пока будут находиться на кораблях под охраной. Среди иностранцев есть пострадавшие, им была оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении.
Инцидент произошел во вторник: при задержании браконьеры из КНДР напали на российских пограничников, ранив четверых из них, в том числе одного – из огнестрельного оружия. При этом по крайней мере один из северокорейцев также получил травмы и позднее скончался.
Всего были задержаны более 160 рыбаков из КНДР, две их шхуны и 11 мотоботов (небольших судов с мотором). Из-за случившегося в МИД РФ вызывался временный поверенный в делах КНДР в России.
Судно северокорейских браконьеров в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Японском море во время их задержания пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю
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Задержание браконьеров из КНДРЯпонское мореМИД РФСледственный комитет РФКНДРРоссияВ мире
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