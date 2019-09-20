Су-34 сбросили 300 фугасных бомб на учениях "Центр-2019"

ПОЛИГОН ДОНГУЗ (Оренбургская обл.), 20 сен - РИА Новости. Более 20 многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 сбросили около 300 авиационных фугасных бомб, вес каждой из которых составляет 250 кг, на условного противника в ходе основного розыгрыша на стратегических командно-штабных учениях "Центр-2019", сообщили в пятницу журналистам в Минобороны РФ.
По информации военного ведомства, 24 истребителя-бомбардировщика Су-34 нанесли бомбовые удары по средствам противовоздушной обороны условного противника.
"Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34, применив бортовой комплекс обороны "Хибины", преодолели систему ПВО противника и нанесли бомбовые удары по зенитным ракетным комплексам, по стратегически важным объектам и бронетехнике условного противника, применив около 300 авиационных фугасных бомб, вес каждой из которых составляет 250 кг", - сказали в Минобороны.