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РИА Новости

Су-34 сбросили 300 фугасных бомб на учениях "Центр-2019"

12:54 20.09.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкИстребители-бомбардировщики СУ-34
Истребители-бомбардировщики СУ-34
© РИА Новости / Илья Питалев
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Истребители-бомбардировщики СУ-34. Архивное фото
ПОЛИГОН ДОНГУЗ (Оренбургская обл.), 20 сен - РИА Новости. Более 20 многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 сбросили около 300 авиационных фугасных бомб, вес каждой из которых составляет 250 кг, на условного противника в ходе основного розыгрыша на стратегических командно-штабных учениях "Центр-2019", сообщили в пятницу журналистам в Минобороны РФ.
По информации военного ведомства, 24 истребителя-бомбардировщика Су-34 нанесли бомбовые удары по средствам противовоздушной обороны условного противника.
"Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34, применив бортовой комплекс обороны "Хибины", преодолели систему ПВО противника и нанесли бомбовые удары по зенитным ракетным комплексам, по стратегически важным объектам и бронетехнике условного противника, применив около 300 авиационных фугасных бомб, вес каждой из которых составляет 250 кг", - сказали в Минобороны.
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Су-34Оренбургская областьРоссияБезопасность
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