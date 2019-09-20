Пилотам НАТО известны возможности ПВО Калининграда, заявили в Минобороны

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Возможности ПВО Калининграда по нейтрализации воздушных целей хорошо известны натовским пилотам, приближавшимся к воздушным границам РФ, заявили в Минобороны России.

"Возможности системы ПВО в Калининградской области по обнаружению, сопровождению и, при необходимости, гарантированной нейтрализации любых воздушных целей в зоне ответственности хорошо известны всем натовским пилотам, приближавшимся к воздушным границам Российской Федерации на Балтике", - говорится в сообщении.