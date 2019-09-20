Лукашенко выступил за сохранение в стране мажоритарных выборов в парламент

МИНСК, 20 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что выступает за сохранение в стране мажоритарной избирательной системы.
Выборы в Палату представителей (нижняя палата парламента) назначены на 17 ноября. Они проходят по мажоритарной системе, в 110 округах выбирают 110 депутатов.
"Мне уже подсовывают предложения парламент избирать по партийным спискам. Вы будете знать в лучшем случае пять партий и их руководителей. Люди обычно голосуют за лидера. А там по списку уже никто не знает. Они сами поставят там детей, внуков, любовниц, любовников. Всех туда пропишут. Я сказал нет. Мы пока не изжили мажоритарную систему", - заявил глава государства в пятницу во время общения с работниками льнозавода в Кореличах. Слова президента приводит агентство Белта.
Он отметил, что депутат должен представлять свой округ и вести диалог со своими избирателями. "От народа. В трудовые коллективы идите, агитируйте, просите, чтобы за вас проголосовали", - сказал президент.
По его словам, пока мажоритарная система работает. "Депутат должен быть привязан к своему избирателю, своему округу. В этом направлении мы и будем действовать", - подчеркнул Лукашенко.