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РИА Новости

Лукашенко выступил за сохранение в стране мажоритарных выборов в парламент

12:51 20.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МИНСК, 20 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что выступает за сохранение в стране мажоритарной избирательной системы.
Выборы в Палату представителей (нижняя палата парламента) назначены на 17 ноября. Они проходят по мажоритарной системе, в 110 округах выбирают 110 депутатов.
"Мне уже подсовывают предложения парламент избирать по партийным спискам. Вы будете знать в лучшем случае пять партий и их руководителей. Люди обычно голосуют за лидера. А там по списку уже никто не знает. Они сами поставят там детей, внуков, любовниц, любовников. Всех туда пропишут. Я сказал нет. Мы пока не изжили мажоритарную систему", - заявил глава государства в пятницу во время общения с работниками льнозавода в Кореличах. Слова президента приводит агентство Белта.
Он отметил, что депутат должен представлять свой округ и вести диалог со своими избирателями. "От народа. В трудовые коллективы идите, агитируйте, просите, чтобы за вас проголосовали", - сказал президент.
По его словам, пока мажоритарная система работает. "Депутат должен быть привязан к своему избирателю, своему округу. В этом направлении мы и будем действовать", - подчеркнул Лукашенко.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
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