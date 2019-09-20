Лукашенко выступил за сохранение в стране мажоритарных выборов в парламент

"Мне уже подсовывают предложения парламент избирать по партийным спискам. Вы будете знать в лучшем случае пять партий и их руководителей. Люди обычно голосуют за лидера. А там по списку уже никто не знает. Они сами поставят там детей, внуков, любовниц, любовников. Всех туда пропишут. Я сказал нет. Мы пока не изжили мажоритарную систему", - заявил глава государства в пятницу во время общения с работниками льнозавода в Кореличах. Слова президента приводит агентство Белта.