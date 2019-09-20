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РИА Новости

Российские зенитчики на учениях "Центр-2019" применили ЗРПК "Тунгуска"

12:50 20.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) ближнего действия Тунгуска-М
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) ближнего действия Тунгуска-М
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) ближнего действия Тунгуска-М. Архивное фото
ПОЛИГОН ДОНГУЗ (Оренбургская область), 20 сен - РИА Новости. Российские зенитчики успешно использовали сирийский опыт, применив вооружение зенитных пушечно-ракетных комплексов "Тунгуска" против наземного противника в ходе основного этапа стратегических командно-штабных учений "Центр-2019", сообщили в пятницу журналистам в Минобороны РФ.
"Заступив на дежурство по противовоздушной обороне районов боевых пусков комплексов "Искандер-М", кочующие экипажи "Тунгусок" вели радиолокационный поиск и сопровождение целей. По замыслу одного из эпизодов учения группы условного противника на автомобилях повышенной проходимости с крупнокалиберными пулеметами и на мотоциклах прорвали боевое охранение района пусковых позиций "Искандер-М", - сообщили в Минобороны.
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Как рассказали в военном ведомстве, расчеты "Тунгусок" уничтожили наступающие группы условного противника огнем двуствольных автоматических пушек калибром 30 миллиметров на подступах к пусковым позициям комплексов оперативно-тактических ракет.
"Ведение боя с наземными подразделениями условного противника штатным вооружением расчеты противовоздушной обороны отработали впервые. Использование огня из зенитных установок по живой силе и технике террористов широко применялось сирийскими войсками в ходе боевых действий в качестве средства огневой поддержки наступающих пехотных подразделений", - подчеркнули в военном ведомстве.
Также в ходе розыгрыша расчеты "Тунгуски", ПЗРК "Игла-С" и ЗРПК "Сосна" успешно отразили воздушную атаку условного противника.
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