Российские зенитчики на учениях "Центр-2019" применили ЗРПК "Тунгуска"

ПОЛИГОН ДОНГУЗ (Оренбургская область), 20 сен - РИА Новости. Российские зенитчики успешно использовали сирийский опыт, применив вооружение зенитных пушечно-ракетных комплексов "Тунгуска" против наземного противника в ходе основного этапа стратегических командно-штабных учений "Центр-2019", сообщили в пятницу журналистам в Минобороны РФ.

"Заступив на дежурство по противовоздушной обороне районов боевых пусков комплексов "Искандер-М", кочующие экипажи "Тунгусок" вели радиолокационный поиск и сопровождение целей. По замыслу одного из эпизодов учения группы условного противника на автомобилях повышенной проходимости с крупнокалиберными пулеметами и на мотоциклах прорвали боевое охранение района пусковых позиций "Искандер-М", - сообщили в Минобороны.

Как рассказали в военном ведомстве, расчеты "Тунгусок" уничтожили наступающие группы условного противника огнем двуствольных автоматических пушек калибром 30 миллиметров на подступах к пусковым позициям комплексов оперативно-тактических ракет.

"Ведение боя с наземными подразделениями условного противника штатным вооружением расчеты противовоздушной обороны отработали впервые. Использование огня из зенитных установок по живой силе и технике террористов широко применялось сирийскими войсками в ходе боевых действий в качестве средства огневой поддержки наступающих пехотных подразделений", - подчеркнули в военном ведомстве.