Экс-мэр Елабуги Геннадий Емельянов стал сенатором от Татарстана

КАЗАНЬ, 20 сен - РИА Новости. Депутаты госсовета Татарстана на первом заседании нового парламента в пятницу наделили полномочиями члена Совета Федерации от парламента республики бывшего главу Елабужского района и мэра Елабуги Геннадия Емельянова, передает корреспондент РИА Новости.
В единый день голосования 8 сентября в Татарстане состоялись выборы депутатов госсовета республики. По итогам выборов в парламенте нового созыва представители "Единой России" заняли 91 место из 100, шесть парламентариев представляют КПРФ, по одному мандату у представителей ЛДПР, Партии роста, "Справедливой России".
За кандидатуру Емельянова депутаты проголосовали большинством голосов.
Емельянов сменил на этом посту Ильдуса Ахметзянова – члена комитета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования, трехстроннней комиссии по вопросам межбюджетных отношений, представлявшего госсовет Татарстана в Совфеде с 2014 года.
Емельянов родился в 1957 году в Заинском районе Татарстана. Окончил Казанский химико-технологический институт. Трудовую деятельность начинал на автотранспортных предприятиях Нижнекамска. В 1999-2004 годах являлся первым заместителем главы администрации Набережных Челнов, в 2004-2009 годах возглавлял Зеленодольский район Татарстана, в 2009-2010 годах занимал должность министра транспорта и дорожного хозяйства республики, с 2010 года являлся главой Елабужского района Татарстана, мэром Елабуги.