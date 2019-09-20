Экс-мэр Елабуги Геннадий Емельянов стал сенатором от Татарстана

КАЗАНЬ, 20 сен - РИА Новости. Депутаты госсовета Татарстана на первом заседании нового парламента в пятницу наделили полномочиями члена Совета Федерации от парламента республики бывшего главу Елабужского района и мэра Елабуги Геннадия Емельянова, передает корреспондент РИА Новости.

В единый день голосования 8 сентября в Татарстане состоялись выборы депутатов госсовета республики. По итогам выборов в парламенте нового созыва представители "Единой России" заняли 91 место из 100, шесть парламентариев представляют КПРФ, по одному мандату у представителей ЛДПР, Партии роста, "Справедливой России".

За кандидатуру Емельянова депутаты проголосовали большинством голосов.

Емельянов сменил на этом посту Ильдуса Ахметзянова – члена комитета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования, трехстроннней комиссии по вопросам межбюджетных отношений, представлявшего госсовет Татарстана в Совфеде с 2014 года.