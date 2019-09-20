Минобороны прокомментировало слова генерала США о прорыве ПВО Калининграда

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. В Министерстве обороны оценили высказывание американского генерала о возможном прорыве ПВО Калининградской области.

В ведомстве подчеркнули, что российский регион надежно защищен "от любых агрессивных "планов", которые разрабатывают в Европе "залетные" американские генералы.

"Легкомыслие командующего ВВС США в Европе генерала Джеффри Ли Харригана и его наивная вера в превосходство каких-то "планов" покорения Калининграда должны обеспокоить прежде всего его непосредственных подчиненных. Которые, похоже, куда лучше знают одну из главных заповедей военачальников — "всякий план хорош только до сражения", — добавили в оборонном ведомстве.

В Минобороны также отметили, что возможности ПВО Калининграда по нейтрализации воздушных целей хорошо известны натовским пилотам, приближавшимся к воздушным границам России.

Ранее издание Breaking Defense со ссылкой на командующего ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригана написало, что Вашингтон нацелен на уничтожение системы противовоздушной обороны в западной точке России в случае "агрессии" со стороны Москвы.

Детали не приводятся, но сказано, что план подразумевает "всестороннюю" операцию с комбинированными ударами с воздуха, земли, моря, из космоса, а также атаки в киберпространстве и радиоэлектронную борьбу.

В свою очередь, в российском МИД высказывание Харригана квалифицировали как "угрозу" и "безответственное" мнение.