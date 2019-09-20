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РИА Новости

Минобороны прокомментировало слова генерала США о прорыве ПВО Калининграда

12:46 20.09.2019 (обновлено: 20:09 20.09.2019)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкВид на Калининград
Вид на Калининград
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Вид на Калининград. Архивное фото
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. В Министерстве обороны оценили высказывание американского генерала о возможном прорыве ПВО Калининградской области.
В ведомстве подчеркнули, что российский регион надежно защищен "от любых агрессивных "планов", которые разрабатывают в Европе "залетные" американские генералы.

"Легкомыслие командующего ВВС США в Европе генерала Джеффри Ли Харригана и его наивная вера в превосходство каких-то "планов" покорения Калининграда должны обеспокоить прежде всего его непосредственных подчиненных. Которые, похоже, куда лучше знают одну из главных заповедей военачальников — "всякий план хорош только до сражения", — добавили в оборонном ведомстве.

В Минобороны также отметили, что возможности ПВО Калининграда по нейтрализации воздушных целей хорошо известны натовским пилотам, приближавшимся к воздушным границам России.
Ранее издание Breaking Defense со ссылкой на командующего ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригана написало, что Вашингтон нацелен на уничтожение системы противовоздушной обороны в западной точке России в случае "агрессии" со стороны Москвы.
Детали не приводятся, но сказано, что план подразумевает "всестороннюю" операцию с комбинированными ударами с воздуха, земли, моря, из космоса, а также атаки в киберпространстве и радиоэлектронную борьбу.
В свою очередь, в российском МИД высказывание Харригана квалифицировали как "угрозу" и "безответственное" мнение.
Как заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова, "умные люди <…> никогда не будут делать подобные заявления", понимая, что это наносит репутационный ущерб представляемой ими стране.
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16 сентября, 03:32РИА Новости
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РоссияСШАКалининградБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
с такими западенцами в правительстве сами все отдадим без боя.
20 сентября, 13:15
Руслан Бушуев
27004399
Даже принц Салман понял что США блефуют о возможностях своих ПВО, и позвонил сразу Путину. Но кажись США решили блефовать до конца не сбрасывая слабую руку.
20 сентября, 13:47
РСРоман Славянский
102215002
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