Кузнецова разберется в ситуации с детьми, получившими ожоги в Турции

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова выясняет обстоятельства инцидента в Турции, где дети из Екатеринбурга получили ожоги, сообщили РИА Новости в пресс-службе омбудсмена.

Ранее генконсульство РФ в Анталье сообщило, что 18 сентября в ходе фаер-шоу в одном из отелей Аланьи произошел несчастный случай, в результате которого пострадали россияне. С ожогами разной степени они госпитализированы в местную больницу и находятся под наблюдением врачей, состояние пациентов удовлетворительное. По информации медучреждения, пострадавшим оказывается необходимая помощь в полном объеме.

Издание e1.ru сообщало, что двое детей 3,5 и 10 лет из Екатеринбурга получили ожоги от горящего масла, которым их случайно облили на ужине в турецком отеле. По словам отца пострадавших, инцидент произошел в поселке Кестель, ошибку допустил во время шоу, посвященного завершению тура, повар отеля. Мужчина сообщил, что пострадали восемь туристов из разных стран, в том числе два его сына. Один обгорел на 27%, у него ожоги второй и третьей степени.