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РИА Новости

Кузнецова разберется в ситуации с детьми, получившими ожоги в Турции

12:41 20.09.2019
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© РИА Новости / Александр НатрускинУполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
© РИА Новости / Александр Натрускин
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Архивное фото
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова выясняет обстоятельства инцидента в Турции, где дети из Екатеринбурга получили ожоги, сообщили РИА Новости в пресс-службе омбудсмена.
Ранее генконсульство РФ в Анталье сообщило, что 18 сентября в ходе фаер-шоу в одном из отелей Аланьи произошел несчастный случай, в результате которого пострадали россияне. С ожогами разной степени они госпитализированы в местную больницу и находятся под наблюдением врачей, состояние пациентов удовлетворительное. По информации медучреждения, пострадавшим оказывается необходимая помощь в полном объеме.
Скорая помощь
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Издание e1.ru сообщало, что двое детей 3,5 и 10 лет из Екатеринбурга получили ожоги от горящего масла, которым их случайно облили на ужине в турецком отеле. По словам отца пострадавших, инцидент произошел в поселке Кестель, ошибку допустил во время шоу, посвященного завершению тура, повар отеля. Мужчина сообщил, что пострадали восемь туристов из разных стран, в том числе два его сына. Один обгорел на 27%, у него ожоги второй и третьей степени.
"Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова выясняет обстоятельства случившегося в Турции, где, по сообщению в СМИ, двое детей из России получили сильные ожоги в одном из отелей. Также уточняется состояние здоровья пострадавших и какая им потребуется помощь сейчас и в ближайшее время", - сказали в пресс-службе.
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Анна КузнецоваТурцияРоссияПроисшествия
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