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РИА Новости

Руководство тюрьмы Бута отказалось передать ему видеописьмо матери

12:40 20.09.2019 (обновлено: 16:55 20.09.2019)
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© РИА Новости / Михаил ТургиевВъезд на территорию тюрьмы "Марион" в штате Иллинойс, где содержится Виктор Бут
Въезд на территорию тюрьмы Марион в штате Иллинойс, где содержится Виктор Бут
© РИА Новости / Михаил Тургиев
МАРИОН, 20 сен - РИА Новости. Руководство тюрьмы, где содержится россиянин Виктор Бут, отказало в просьбе передать ему DVD-диск с видеописьмом матери, а также видео россиян в его поддержку, сообщила в пятницу РИА Новости супруга россиянина Алла Бут.
"Он (адвокат - ред.) уже сделал первый запрос с тем, что это видеописьмо от матери и можно ли его передать и оставить. Но получил отказ на данный момент", - сказала она.
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По ее словам, такой формат был выбран специально, потому что только DVD можно посмотреть в тюрьме в месте для просмотра видеоматериалов, связанных с судебными процессами. Мать Бута уже в преклонном возрасте, и ему будет важно увидеть ее хотя бы так, уверена его супруга. Семья будет искать другие варианты передачи диска, заверила она.
Кроме обращения матери, там множество посланий от родных и друзей, а также просто россиян, откликнувшихся на призыв Аллы Бут присылать записи в поддержку ее мужа. В разном виде пришли более 200 сообщений.
"Я их никого не знаю, но это было очень трогательно и человечно, когда советы давали, что читать, как питаться, какие есть упражнения, не требующие оборудования", - рассказала она.
Послания пришли со всей России: две столицы, Дальний Восток, Крым, Екатеринбург, Калининград и другие.
Виктор Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб. Ему предъявили обвинения в подготовке сговора с целью убийства граждан США, военнослужащих США, с целью материальной поддержки терроризма и незаконного оборота портативных ракет "земля-воздух".
Россиянин отвергает обвинения по всем пунктам. В Таиланде он выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, однако затем, на стадии апелляции, решения судов первой инстанции были отменены. Находясь еще под юрисдикцией таиландского суда, Бут был вывезен в США с грубыми нарушениями как таиландского, так и американского законодательства. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным, после чего ему был вынесен минимальный приговор по статьям, которые ему инкриминировали, - 25 лет тюрьмы.
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