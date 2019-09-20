Руководство тюрьмы Бута отказалось передать ему видеописьмо матери

МАРИОН, 20 сен - РИА Новости. Руководство тюрьмы, где содержится россиянин Виктор Бут, отказало в просьбе передать ему DVD-диск с видеописьмом матери, а также видео россиян в его поддержку, сообщила в пятницу РИА Новости супруга россиянина Алла Бут.

"Он (адвокат - ред.) уже сделал первый запрос с тем, что это видеописьмо от матери и можно ли его передать и оставить. Но получил отказ на данный момент", - сказала она.

По ее словам, такой формат был выбран специально, потому что только DVD можно посмотреть в тюрьме в месте для просмотра видеоматериалов, связанных с судебными процессами. Мать Бута уже в преклонном возрасте, и ему будет важно увидеть ее хотя бы так, уверена его супруга. Семья будет искать другие варианты передачи диска, заверила она.

Кроме обращения матери, там множество посланий от родных и друзей, а также просто россиян, откликнувшихся на призыв Аллы Бут присылать записи в поддержку ее мужа. В разном виде пришли более 200 сообщений.

"Я их никого не знаю, но это было очень трогательно и человечно, когда советы давали, что читать, как питаться, какие есть упражнения, не требующие оборудования", - рассказала она.

Послания пришли со всей России: две столицы, Дальний Восток, Крым, Екатеринбург, Калининград и другие.

Виктор Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб. Ему предъявили обвинения в подготовке сговора с целью убийства граждан США, военнослужащих США, с целью материальной поддержки терроризма и незаконного оборота портативных ракет "земля-воздух".