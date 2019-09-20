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РИА Новости

Власти Башкирии помогут двухлетней девочке со сросшимися пальцами

12:38 20.09.2019 (обновлено: 16:29 20.09.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗаседание Совета Федерации РФ
Заседание Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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УФА, 20 сен - РИА Новости. Глава Башкирии с в социальной сети "ВКонтакте" заявил, что власти помогут устроить жизнь двухлетней девочки с деформированным лицом и сросшимися пальцами из Стерлитамакского района, которая живет с родителями в доме, где нет воды, и не ходит в детский сад.
Ранее благотворительный фонд "Радуга добра" на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" сообщил о маленькой девочке Софье, которую якобы отказываются зачислить в детский сад из-за деформированного лица и сросшихся пальцев на руках и ногах. Благотворители информируют, что семья живет в неотапливаемом доме без воды, а ребенку не поставлен диагноз и не оформлена инвалидность.
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По данным главы Башкирии, историей девочки занялся совет по правам человека, организованный в регионе несколько дней назад.
"Чиновники, конечно, сегодня уже собрали комиссию и съездили в эту семью, пообщались с родителями, бабушкой и дедушкой. И даже рапортуют, что в ближайшее время в администрации района состоится совещание, и для девочки с родителями найдут квартиру, чтобы они не зимовали в холодном и ветхом доме", - написал Хабиров на своей странице "ВКонтакте".
Глава республики благодарит фонд, который обратил внимание на проблемы ребенка.
"Прекрасно понимаю, что если бы не этот шум, не было бы и совещаний в администрации, и темы с переселением. Уже сейчас понятно, что права ребенка и родителей нарушены, чему будет дана соответствующая правовая оценка. За дальнейшей судьбой ребенка прослежу лично, а задача СПЧ во взаимодействии с республиканскими и муниципальными структурами - придать этой работе системность, чтобы ни один подобный случай не остался без должной реакции", - написал Хабиров в соцсети.
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Радий ХабировРеспублика БашкортостанУфаСтерлитамакский районОбщество
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