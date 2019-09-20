Власти Башкирии помогут двухлетней девочке со сросшимися пальцами

УФА, 20 сен - РИА Новости. Глава Башкирии с в социальной сети "ВКонтакте" заявил, что власти помогут устроить жизнь двухлетней девочки с деформированным лицом и сросшимися пальцами из Стерлитамакского района, которая живет с родителями в доме, где нет воды, и не ходит в детский сад.

Ранее благотворительный фонд "Радуга добра" на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" сообщил о маленькой девочке Софье, которую якобы отказываются зачислить в детский сад из-за деформированного лица и сросшихся пальцев на руках и ногах. Благотворители информируют, что семья живет в неотапливаемом доме без воды, а ребенку не поставлен диагноз и не оформлена инвалидность.

По данным главы Башкирии, историей девочки занялся совет по правам человека, организованный в регионе несколько дней назад.

"Чиновники, конечно, сегодня уже собрали комиссию и съездили в эту семью, пообщались с родителями, бабушкой и дедушкой. И даже рапортуют, что в ближайшее время в администрации района состоится совещание, и для девочки с родителями найдут квартиру, чтобы они не зимовали в холодном и ветхом доме", - написал Хабиров на своей странице "ВКонтакте".

Глава республики благодарит фонд, который обратил внимание на проблемы ребенка.