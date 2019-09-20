Документальный фильм о Depeche Mode покажут во всем мире в один день

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Документальный фильм Spirits of the Forest о британской рок-группе Depeche Mode будут показывать в кинотеатрах 70 стран только 21 ноября, сообщает NME со ссылкой на твиттер коллектива.
DM are excited to announce SPIRITS in the Forest, a new Depeche Mode film directed by Anton Corbijn, coming to cinemas worldwide on November 21.— Depeche Mode (@depechemode) 19 сентября 2019 г.
Visit https://t.co/MEw6UbHcMw for more details and to sign up for updates. Tickets on sale Thursday 26 September.#SPIRITSintheForest pic.twitter.com/VGin7pRT0l
"Я очень горжусь тем, что делюсь этим фильмом и мощной историей, которую он рассказывает. Удивительно видеть, как музыка повлияла на жизнь наших поклонников", — прокомментировал проект фронтмен группы Дэвид Гаан.
Фильм снял нидерландский режиссер и давний друг группы Антон Корбейн.
Кроме съемок с концертов в фильм Spirits of the Forest вошли истории нескольких поклонников Depeche Mode, которых сняли на финальных шоу Global Spirit Tour в 2017 год.
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