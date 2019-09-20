Более 250 предприятий выведены с конкурентного рынка Подмосковья

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Более 250 муниципальных унитарных предприятий Московской области выведены с конкурентного рынка региона, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений региона.
"Более 250 муниципальных унитарных предприятий Подмосковья вывели с конкурентных рынков региона. Среди них 56 предприятий торговли, 49 - сферы архитектуры, 43 - ритуальных услуг", - цитирует пресс-служба главу ведомства Владислава Когана.
По его словам данные организации не ведут социально значимой деятельности, дублируют друг друга и находятся в сферах, где присутствие государства не обязательно. Благодаря данным мерам власти региона освободили рынки для малого и среднего бизнеса, который сможет предложить качественные услуги населению.
"К концу 2019 года количество ГУПов должно сократиться на 77%, а МУПов - на 64%. Данный показатель входит в рейтинг Губернаторов, по которому определяется уровень развития конкуренции в регионе", - добавил Коган.