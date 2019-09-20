Более 250 предприятий выведены с конкурентного рынка Подмосковья

По его словам данные организации не ведут социально значимой деятельности, дублируют друг друга и находятся в сферах, где присутствие государства не обязательно. Благодаря данным мерам власти региона освободили рынки для малого и среднего бизнеса, который сможет предложить качественные услуги населению.