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РИА Новости

Политика США на Ближнем Востоке обернулась коллапсом, заявили в МИД

12:35 20.09.2019
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© РИА Новости / Алексей ФилипповОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
© РИА Новости / Алексей Филиппов
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. ПВО американского производства не смогли отразить атаку беспилотников на нефтяные объекты Саудовской Аравии, потому что действия США на Ближнем Востоке обернулись "коллапсом во всех сферах", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Многое, что делают США в этом регионе так или иначе уже больше похоже не на политику, а на глобальный коллапс. Коллапс на то и коллапс, что он не ограничивается какой-то одной сферой, а затрагивает все области. И мы же помним, как больше года назад прекрасные американские ракеты не попали в цель, а вот сейчас прекрасные американские установки ПВО не отразили соответствующего удара. Это все звенья одной и той же цепи. Понимаете, такое собственное разоблачение, мне кажется, происходит на примере конкретного региона в контексте того, что Соединенные Штаты делают и могут предложить современному миру", - сказала Захарова на брифинге в пятницу.
Ранее помощник главы Пентагона Джонатан Хоффман сообщил, что США "серьезно изучают" работу систем противовоздушной обороны Саудовской Аравии в связи с атаками на нефтяные объекты страны в минувшие выходные. В среду госсекретарь США Майк Помпео заявил, что все подобные системы ПВО в мире, включая американскую Patriot, работают с "переменным успехом".
В свою очередь высокопоставленный источник в Минобороны России заявил в четверг, что мощная группировка ПВО американского производства не смогла отразить удар по нефтяным объектам из-за низкой эффективности своих зенитных ракетных комплексов.
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Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после атаки на ее нефтяные объекты 14 сентября сократила добычу более чем вдвое - на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона. Саудовский министр энергетики 17 сентября объявил, что благодаря использованию резервов поставки нефти уже вернулись на прежний уровень, а утерянная добыча пока восстановлена наполовину.
Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что нефтяные объекты атаковали бойцы их движения с помощью беспилотных летательных аппаратов. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинил в ней Иран. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией также считает, что Тегеран причастен к атакам. Иран отвергает обвинения в свой адрес.
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"Пробиваемая" стена. Почему комплексы ПВО США не защитили Саудовскую Аравию
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Атака на НПЗ в Саудовской АравииМария ЗахароваМИД РФМинистерство обороны СШАСаудовская АравияРоссияСШАВ мире
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