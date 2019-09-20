Политика США на Ближнем Востоке обернулась коллапсом, заявили в МИД

"Многое, что делают США в этом регионе так или иначе уже больше похоже не на политику, а на глобальный коллапс. Коллапс на то и коллапс, что он не ограничивается какой-то одной сферой, а затрагивает все области. И мы же помним, как больше года назад прекрасные американские ракеты не попали в цель, а вот сейчас прекрасные американские установки ПВО не отразили соответствующего удара. Это все звенья одной и той же цепи. Понимаете, такое собственное разоблачение, мне кажется, происходит на примере конкретного региона в контексте того, что Соединенные Штаты делают и могут предложить современному миру", - сказала Захарова на брифинге в пятницу.