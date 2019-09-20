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РИА Новости
Единый день голосования

Депутаты пензенской думы избрали нового главу города

12:34 20.09.2019
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© Фото : Администрация города ПензыГлава города Пензы Владимир Мутовкин
Глава города Пензы Владимир Мутовкин
© Фото : Администрация города Пензы
Глава города Пензы Владимир Мутовкин . Архивное фото
ПЕНЗА, 20 сен - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Депутаты пензенской городской думы нового созыва на первом заседании в пятницу избрали главой города, председателем городского парламента Владимира Мутовкина, который в предыдущем созыве был заместителем градоначальника, сообщили РИА Новости в пресс-службе думы.
"На заседании присутствовали 34 депутата. За кандидатуру Мутовкина проголосовал 21 депутат, 12 против", - сказала собеседница агентства.
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Она добавила, что после голосования Мутовкин принес присягу и вступил в должность.
В пресс-службе регионального отделения партии "Единая Россия", которая на выборах получила большинство мандатов в городской думе, РИА Новости уточнили, что кандидатуру члена президиума регионального политсовета ЕР Мутовкина для выдвижения на пост главы Пензы 13 сентября поддержали участники партийной конференции.
Предыдущий глава Пензы Николай Тактаров, который возглавлял город с 3 августа прошлого года, в думу нового созыва не избирался.
Владимир Борисович Мутовкин родился 25 февраля 1960 года в Пензе. Окончил Пензенский завод-втуз при заводе вычислительных электронных машин (ВЭМ), Академию ФСБ РФ и Пензенский госуниверситет. В 1977-1987 годах работал на заводе ВЭМ слесарем-сборщиком, техником-конструктором и инженером-конструктором. В 1987-2008 годах служил в ФСБ. В 2008-2011 годах работал заместителем директора ООО "СКМ Групп" в Пензе. В 2011-2016 годах был директором департамента ЖКХ Пензы. В 2017-2018 годах возглавлял ООО "Строительный ресурс".
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Мутовкин избирался депутатом пензенской городской думы пятого, шестого и нынешнего, седьмого созыва. В думе шестого созыва был заместителем главы города на внештатной основе. Член ЕР. Награжден орденом "За военные заслуги" и медалями "За безупречную службу" I, II и III степени.
Выборы депутатов гордумы Пензы седьмого созыва прошли 8 сентября впервые по смешанной системе, 10 из 35 депутатов на пятилетний срок избраны по партийным спискам, остальные 25 - по одномандатным округам. По данным избиркома, 19 мандатов получили представители "Единой России", 12 - КПРФ, два - ЛДПР, включая победившего на выборах в качестве самовыдвиженца члена этой партии Жиганшу Туктарова, по одному - представители "Справедливой России" и Российской партии пенсионеров за социальную справедливость.
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