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РИА Новости

В новой Москве 11 человек пострадали в ДТП с автобусом

12:34 20.09.2019
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Одиннадцать человек пострадали, по уточненным данным, при ДТП с участием служебного автобуса и легкового автомобиля в новой Москве, шесть пострадавших госпитализированы, сообщил РИА Новости в пятницу представитель экстренных служб столицы.
Ранее в пресс-службе ГИБДД Москвы сообщили, что 19 сентября на 56-м километре Киевского шоссе автобус съехал в кювет, пострадали шесть человек. По данным представителя экстренных служб столицы, автобус перевозил рабочую смену предприятия.
Капельницы
19 сентября, 21:55РИА Новости
Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом в новой Москве
"В результате столкновения служебного автобуса и легковушки пострадали 11 человек, шестеро из них госпитализированы в лечебные учреждения Москвы", - сказал собеседник агентства.
По его словам, один пострадавший был доставлен в больницу вертолетом Московского авиационного центра. Пяти пострадавшим медицинская помощь оказана амбулаторно.
Собеседник агентства уточнил, что ДТП произошло в поселении Новофедоровское. К ликвидации последствий происшествия привлекались 30 человек и 10 единиц техники.
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