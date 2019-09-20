В новой Москве 11 человек пострадали в ДТП с автобусом

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Одиннадцать человек пострадали, по уточненным данным, при ДТП с участием служебного автобуса и легкового автомобиля в новой Москве, шесть пострадавших госпитализированы, сообщил РИА Новости в пятницу представитель экстренных служб столицы.

Ранее в пресс-службе ГИБДД Москвы сообщили, что 19 сентября на 56-м километре Киевского шоссе автобус съехал в кювет, пострадали шесть человек. По данным представителя экстренных служб столицы, автобус перевозил рабочую смену предприятия.

"В результате столкновения служебного автобуса и легковушки пострадали 11 человек, шестеро из них госпитализированы в лечебные учреждения Москвы", - сказал собеседник агентства.

По его словам, один пострадавший был доставлен в больницу вертолетом Московского авиационного центра. Пяти пострадавшим медицинская помощь оказана амбулаторно.