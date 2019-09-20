Источник: стрелявшего в Москве полицейского проверят на вменяемость

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Открывший огонь по сотрудникам собственной безопасности МВД полицейский пройдет проверку у психиатров на вменяемость, сообщил РИА Новости информированный источник.

"Сейчас проводятся следственные действия, ему предстоит пройти, в том числе, проверку на вменяемость", - рассказал собеседник агентства.

Кроме этого, подчеркнул он, есть "большая вероятность", что открывший стрельбу полицейский мог находиться в состоянии хронического стресса.

По данным следствия, вечером 18 сентября в вестибюле станции метро "Рязанский проспект" сотрудник полиции метрополитена открыл стрельбу по коллегам, которые пытались его задержать по подозрению в получении взятки. В результате один полицейский погиб, второй был доставлен в больницу. Подозреваемого задержали, как ожидается, в пятницу будет решен вопрос о его аресте.