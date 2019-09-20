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РИА Новости

Источник: стрелявшего в Москве полицейского проверят на вменяемость

12:33 20.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Открывший огонь по сотрудникам собственной безопасности МВД полицейский пройдет проверку у психиатров на вменяемость, сообщил РИА Новости информированный источник.
"Сейчас проводятся следственные действия, ему предстоит пройти, в том числе, проверку на вменяемость", - рассказал собеседник агентства.
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Кроме этого, подчеркнул он, есть "большая вероятность", что открывший стрельбу полицейский мог находиться в состоянии хронического стресса.
По данным следствия, вечером 18 сентября в вестибюле станции метро "Рязанский проспект" сотрудник полиции метрополитена открыл стрельбу по коллегам, которые пытались его задержать по подозрению в получении взятки. В результате один полицейский погиб, второй был доставлен в больницу. Подозреваемого задержали, как ожидается, в пятницу будет решен вопрос о его аресте.
Столичный главк следственного комитета по факту происшествия в метрополитене расследует уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Ход расследования на контроле прокуратуры Москвы.
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