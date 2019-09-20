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РИА Новости

На учениях "Центр-2019" прошло массовое десантирование

12:33 20.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВертолеты Ми-24 во время стратегических командно-штабных учений "Центр-2019" в Кемеровской области
Вертолеты Ми-24 во время стратегических командно-штабных учений Центр-2019 в Кемеровской области
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Вертолеты Ми-24 во время стратегических командно-штабных учений "Центр-2019" в Кемеровской области . Архивное фото
ПОЛИГОН ДОНГУЗ (Оренбургская область), 20 сен – РИА Новости. Массовое десантирование военных и техники прошло в ходе розыгрыша основного этапа стратегических командно-штабных учений "Центр-2019", сообщает в пятницу Минобороны РФ.
"В ходе розыгрыша впервые проведено одновременное десантирование свыше 2 тысяч военнослужащих и более 200 единиц вооружения и военной техники Воздушно-десантных войск", - говорится в релизе.
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Десантники высадились в тыл условного противника и нанесли удар во фланг его ударной группировки, захватили полевой аэродром условного противника и блокировали важные объекты.
Десантирование прошло с 71 самолета Ил-76 на скорости 360 километров в час на две параллельные площадки приземления в районе полигона Донгуз (Оренбуржье).
В единовременном десантировании впервые в полном составе со штатным вооружением и военной техникой участвовал личный состав парашютно-десантного полка Ивановского воздушно-десантного соединения ВДВ.
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Оренбургская областьРоссияБезопасность
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