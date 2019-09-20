На учениях "Центр-2019" прошло массовое десантирование

Вертолеты Ми-24 во время стратегических командно-штабных учений "Центр-2019" в Кемеровской области . Архивное фото

Вертолеты Ми-24 во время стратегических командно-штабных учений "Центр-2019" в Кемеровской области

ПОЛИГОН ДОНГУЗ (Оренбургская область), 20 сен – РИА Новости. Массовое десантирование военных и техники прошло в ходе розыгрыша основного этапа стратегических командно-штабных учений "Центр-2019", сообщает в пятницу Минобороны РФ.

"В ходе розыгрыша впервые проведено одновременное десантирование свыше 2 тысяч военнослужащих и более 200 единиц вооружения и военной техники Воздушно-десантных войск", - говорится в релизе.

Десантники высадились в тыл условного противника и нанесли удар во фланг его ударной группировки, захватили полевой аэродром условного противника и блокировали важные объекты.

Десантирование прошло с 71 самолета Ил-76 на скорости 360 километров в час на две параллельные площадки приземления в районе полигона Донгуз (Оренбуржье).