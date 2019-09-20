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РИА Новости
Фестиваль "Спасская башня"

На Сахалине стартует фестиваль "Спасская башня"

12:38 20.09.2019
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© Фото : пресс-служба Дирекции Фестиваля "Спасская Башня"Фестиваль "Спасская башня на Сахалине"
Фестиваль Спасская башня на Сахалине
© Фото : пресс-служба Дирекции Фестиваля "Спасская Башня"
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Фестиваль "Спасская башня на Сахалине" пройдет в столице региона с 20 по 28 сентября. Жители и гости Южно-Сахалинска смогут посетить концерты постоянного участника и визитной карточки Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" Центрального военного оркестра Министерства обороны Российской Федерации, оркестра Генерального штаба Вооружённых Сил Республики Армения и военного оркестра Южно-Сахалинского гарнизона.
Зрители увидят выступление Центрального военного оркестра в Киноконцертном зале "Октябрь".
Также ведущий музыкальный коллектив Вооружённых Сил Российской Федерации совершит гастрольную поездку по Сахалину. На 21 сентября запланировано выступление перед зрителями в Ногликах. 22 сентября оркестр выступит в Охе, 23 сентября – в Тымовском, 24 сентября – в Александровске-Сахалинском, 25 сентября – в Смирных, 26 сентября – в Поронайске.
Впервые в фестивальных мероприятиях "Спасской башни на Сахалине" примет участие оркестр Генерального штаба Вооружённых Сил Республики Армения.
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24 сентября главный военный музыкальный коллектив Армении посетит с концертами Южно-Курильск и село Малокурильское, 25 сентября – Курильск. Вход на концерты свободный. После возвращения с Курильских островов оркестр выступит в областном центре. Единственный концерт состоится на сцене Конгресс-Холла "Столица" 28 сентября.
Кроме того, в фестивальных мероприятиях "Спасская башня на Сахалине" примет участие военный оркестр Южно-Сахалинского гарнизона. 21 сентября военные музыканты выступят в Углегорске, а 22 сентября в Шахтерске.
Центральный военный оркестр Минобороны России в этом году стал обладателем приза зрительских симпатий Фестиваля "Спасская башня", который 1 сентября завершился в Москве на Красной площади.
Каждый день на Красную площадь выходили военные оркестры и музыкальные коллективы из 12 стран – Азербайджана, Беларуси, Египта, Италии, Казахстана, Китая, КНДР, Норвегии, Республики Корея, России, Турции, Японии, а также две международные группы – Кельтский оркестр волынок и барабанов и Команда кельтских танцев.
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Фестиваль "Спасская башня"МоскваРоссия
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