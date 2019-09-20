На Сахалине стартует фестиваль "Спасская башня"

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Фестиваль "Спасская башня на Сахалине" пройдет в столице региона с 20 по 28 сентября. Жители и гости Южно-Сахалинска смогут посетить концерты постоянного участника и визитной карточки Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" Центрального военного оркестра Министерства обороны Российской Федерации, оркестра Генерального штаба Вооружённых Сил Республики Армения и военного оркестра Южно-Сахалинского гарнизона.

Зрители увидят выступление Центрального военного оркестра в Киноконцертном зале "Октябрь".

Также ведущий музыкальный коллектив Вооружённых Сил Российской Федерации совершит гастрольную поездку по Сахалину. На 21 сентября запланировано выступление перед зрителями в Ногликах. 22 сентября оркестр выступит в Охе, 23 сентября – в Тымовском, 24 сентября – в Александровске-Сахалинском, 25 сентября – в Смирных, 26 сентября – в Поронайске.

Впервые в фестивальных мероприятиях "Спасской башни на Сахалине" примет участие оркестр Генерального штаба Вооружённых Сил Республики Армения.

24 сентября главный военный музыкальный коллектив Армении посетит с концертами Южно-Курильск и село Малокурильское, 25 сентября – Курильск. Вход на концерты свободный. После возвращения с Курильских островов оркестр выступит в областном центре. Единственный концерт состоится на сцене Конгресс-Холла "Столица" 28 сентября.

Кроме того, в фестивальных мероприятиях "Спасская башня на Сахалине" примет участие военный оркестр Южно-Сахалинского гарнизона. 21 сентября военные музыканты выступят в Углегорске, а 22 сентября в Шахтерске.

Центральный военный оркестр Минобороны России в этом году стал обладателем приза зрительских симпатий Фестиваля "Спасская башня", который 1 сентября завершился в Москве на Красной площади.