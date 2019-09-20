ГП Грузии возбудила дело из-за помилования президентом осужденных

В августе возмущение оппозиции и рядовых граждан вызвало то, что Зурабишвили помиловала Девадзе, осужденного за убийство полицейского Тараша Мукбаняна в 2014 году. Во дворе резиденции президента в связи с этим прошел митинг. Затем президент приняла очередное скандальное решение о помиловании - освобожден Бежанидзе, осужденный за убийство 18-летнего Давида Отхмезури – сына историка Георгия Отхмезури. Представители оппозиции и правящих властей заявили, что право на помилование со стороны президента должно быть пересмотрено. Президент Грузии в свою очередь заявила, что объявляет мораторий на право помиловать осужденных до тех пор, пока парламент страны не примет регламентирующие правила по этому вопросу.