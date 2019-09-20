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РИА Новости

ГП Грузии возбудила дело из-за помилования президентом осужденных

12:32 20.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкВид на город Тбилиси
Вид на город Тбилиси
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
Перейти в фотобанк
ТБИЛИСИ, 20 сен – РИА Новости. Генеральная прокуратура Грузии сообщает о начале расследования возможного факта превышения полномочий в процессе помилования нескольких заключенных президентом страны Саломе Зурабишвили.
"Генпрокуратура начала расследование возможного факта превышения полномочий в процессе помилования осужденных Рамаза Девадзе, Аслана Бежанидзе, Зураба Надирадзе и других",- сказано в заявлении ведомства.
В августе возмущение оппозиции и рядовых граждан вызвало то, что Зурабишвили помиловала Девадзе, осужденного за убийство полицейского Тараша Мукбаняна в 2014 году. Во дворе резиденции президента в связи с этим прошел митинг. Затем президент приняла очередное скандальное решение о помиловании - освобожден Бежанидзе, осужденный за убийство 18-летнего Давида Отхмезури – сына историка Георгия Отхмезури. Представители оппозиции и правящих властей заявили, что право на помилование со стороны президента должно быть пересмотрено. Президент Грузии в свою очередь заявила, что объявляет мораторий на право помиловать осужденных до тех пор, пока парламент страны не примет регламентирующие правила по этому вопросу.
Помилование является исключительной прерогативой президента Грузии. Список кандидатов на помилование ему представляет Государственная комиссия по помилованию после изучения поступивших заявлений
Сотрудник патрульной полиции МВД Грузии
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