Тегеран заявил, что не намерен нападать ни на какую страну

ТЕГЕРАН, 20 сен - РИА Новости. Тегеран не намерен нападать на какую-либо из стран региона, выступает за стабильность и безопасность, заявил помощник верховного лидера Ирана, высокопоставленный иранский офицер Яхья Рахим Сафави.

"Наша политика - создание мира и устойчивой безопасности в регионе и вывод всех иностранных сил. Мы надеемся, что межрегиональные враги понимают, что у Ирана нет цели нападать или захватывать какую-либо страну", - цитирует агентство Tasnim слова Сафави.

Он также порекомендовал Вашингтону не думать о попытках "плести интриги", поскольку ответ Тегерана будет распространяться "от Средиземного до Красного моря и Индийского океана".

Его слова прозвучали на фоне обвинений в адрес Ирана в том, что страна стоит за нападением на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, а также намерений Вашингтона создать коалицию по патрулированию вод близ ИРИ.

Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после атаки на ее нефтяные объекты 14 сентября сократила добычу более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона. Саудовский министр энергетики 17 сентября объявил, что благодаря использованию резервов поставки нефти уже вернулись на прежний уровень, а утерянная добыча пока восстановлена наполовину.