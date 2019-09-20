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РИА Новости

Тегеран заявил, что не намерен нападать ни на какую страну

12:30 20.09.2019
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© Fotolia / Emanuele MazzoniПанорама Тегерана, Иран
Панорама Тегерана, Иран
© Fotolia / Emanuele Mazzoni
Панорама Тегерана, Иран. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 20 сен - РИА Новости. Тегеран не намерен нападать на какую-либо из стран региона, выступает за стабильность и безопасность, заявил помощник верховного лидера Ирана, высокопоставленный иранский офицер Яхья Рахим Сафави.
"Наша политика - создание мира и устойчивой безопасности в регионе и вывод всех иностранных сил. Мы надеемся, что межрегиональные враги понимают, что у Ирана нет цели нападать или захватывать какую-либо страну", - цитирует агентство Tasnim слова Сафави.
Он также порекомендовал Вашингтону не думать о попытках "плести интриги", поскольку ответ Тегерана будет распространяться "от Средиземного до Красного моря и Индийского океана".
Его слова прозвучали на фоне обвинений в адрес Ирана в том, что страна стоит за нападением на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, а также намерений Вашингтона создать коалицию по патрулированию вод близ ИРИ.
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19 сентября, 13:56РИА Новости
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Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после атаки на ее нефтяные объекты 14 сентября сократила добычу более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона. Саудовский министр энергетики 17 сентября объявил, что благодаря использованию резервов поставки нефти уже вернулись на прежний уровень, а утерянная добыча пока восстановлена наполовину.
Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что нефтяные объекты атаковали бойцы их движения с помощью беспилотных летательных аппаратов. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинил в ней Иран. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией также считает, что Тегеран причастен к атакам. Иран отвергает обвинения в свой адрес.
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