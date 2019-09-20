Докладчик ПАСЕ по правам человека прибыл в Грозный

ГРОЗНЫЙ, 20 сен - РИА Новости. Докладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы по правам человека на Северном Кавказе Франк Швабе прибыл в Грозный для обсуждения ситуации с правами человека в регионе, сообщил РИА Новости в пятницу представитель правительства республики.

Ранее в аппарате ассамблеи РИА Новости сообщили, что докладчик ПАСЕ по правам человека на Северном Кавказе Франк Швабе посетит Москву и Грозный с 18 по 20 сентября для обсуждения ситуации с правами человека в регионе.

"Представитель ПАСЕ Франк Швабе прибыл в Грозный, его встретили в аэропорту. Парламентарий намерен встретиться с представителями МВД, прокуратуры, а также омбудсменом", - сообщил собеседник агентства. Он также не исключил, что в ходе визита состоится встреча Швабе с главой республики Рамзаном Кадыровым.

Ранее Кадыров заявил, что "Чечня открыта для диалога с любыми делегациями, визит которых согласован с МИД", хотя, по его словам, "ПАСЕ и ряд других европейских организаций проявляют ничем не прикрытую предвзятость при обсуждении вопросов, связанных с Чечней".