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РИА Новости

Докладчик ПАСЕ по правам человека прибыл в Грозный

12:26 20.09.2019
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© РИА Новости / Саид ЦарнаевГрозный
Грозный
© РИА Новости / Саид Царнаев
ГРОЗНЫЙ, 20 сен - РИА Новости. Докладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы по правам человека на Северном Кавказе Франк Швабе прибыл в Грозный для обсуждения ситуации с правами человека в регионе, сообщил РИА Новости в пятницу представитель правительства республики.
Ранее в аппарате ассамблеи РИА Новости сообщили, что докладчик ПАСЕ по правам человека на Северном Кавказе Франк Швабе посетит Москву и Грозный с 18 по 20 сентября для обсуждения ситуации с правами человека в регионе.
"Представитель ПАСЕ Франк Швабе прибыл в Грозный, его встретили в аэропорту. Парламентарий намерен встретиться с представителями МВД, прокуратуры, а также омбудсменом", - сообщил собеседник агентства. Он также не исключил, что в ходе визита состоится встреча Швабе с главой республики Рамзаном Кадыровым.
Ранее Кадыров заявил, что "Чечня открыта для диалога с любыми делегациями, визит которых согласован с МИД", хотя, по его словам, "ПАСЕ и ряд других европейских организаций проявляют ничем не прикрытую предвзятость при обсуждении вопросов, связанных с Чечней".
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Уполномоченный по правам человека в Чечне Нурди Нухажиев заявил, что в республике рассчитывают на объективность докладчика комиссии ПАСЕ и готовы ответить на любые его вопросы. "Рамзан Кадыров дал поручение всем должностным лицам обеспечить максимально комфортное пребывание делегации ПАСЕ в республике", - говорится в заявлении омбудсмена, поступившем в РИА Новости.
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Нурди НухажиевРамзан КадыровЧечняПарламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияВ мире
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