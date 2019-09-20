Ми-8 на учениях "Центр-2019" доставили гаубицы Д-30 на внешней подвеске

Глава государства прибыл на полигон около 12.30 по местному времени.
Глава государства прибыл на полигон около 12.30 по местному времени.
Владимир Путин на полигоне Донгуз, где проходят стратегические командно-штабные учения "Центр-2019".
Владимир Путин на полигоне Донгуз, где проходят стратегические командно-штабные учения "Центр-2019".
В масштабных учениях принимают участие около 128 тысяч военнослужащих из восьми стран.
В масштабных учениях принимают участие около 128 тысяч военнослужащих из восьми стран.
Президент Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генерального штаба Вооруженных сил — первый замминистра обороны Валерий Герасимов на полигоне Донгуз в Оренбургкой области.
Президент Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генерального штаба Вооруженных сил — первый замминистра обороны Валерий Герасимов на полигоне Донгуз в Оренбургкой области.
В маневрах задействованы более 20 тысяч единиц военной техники и вооружения и около 600 летательных аппаратов.
В маневрах задействованы более 20 тысяч единиц военной техники и вооружения и около 600 летательных аппаратов.
Российский президент наблюдал за учениями вместе с киргизским коллегой Сооронбаем Жээнбековым.
Российский президент наблюдал за учениями вместе с киргизским коллегой Сооронбаем Жээнбековым.
По легенде, войска России, Китая, Киргизии, Таджикистана, Индии и Пакистана сформировали антитеррористическую коалицию для отражения агрессии.
По легенде, войска России, Китая, Киргизии, Таджикистана, Индии и Пакистана сформировали антитеррористическую коалицию для отражения агрессии.
Вторая общевойсковая армия Вооруженных сил России двенадцать суток вела маневренные оборонительные действия, после чего перешла к прочному удержанию обороны совместно с китайскими подразделениями.
Вторая общевойсковая армия Вооруженных сил России двенадцать суток вела маневренные оборонительные действия, после чего перешла к прочному удержанию обороны совместно с китайскими подразделениями.
Коалиция подготовила ответный массированный удар, который привел к разгрому противника и восстановлению порядка на границе.
Коалиция подготовила ответный массированный удар, который привел к разгрому противника и восстановлению порядка на границе.
Маневры с применением средств авиации, тяжелой военной техники, артиллерии и десантированием длились около 50 минут.
Маневры с применением средств авиации, тяжелой военной техники, артиллерии и десантированием длились около 50 минут.
Войска успешно справились с поставленными задачами.
Войска успешно справились с поставленными задачами.
Президент России остался удовлетворен активной фазой учений и поблагодарил командование.
Президент России остался удовлетворен активной фазой учений и поблагодарил командование.
Недалеко от командно-наблюдательного пункта располагался прицепной хлебопекарный блок. Здесь по окончании маневров выставили столы с угощениями.
Недалеко от командно-наблюдательного пункта располагался прицепной хлебопекарный блок. Здесь по окончании маневров выставили столы с угощениями.
Президенты России и Киргизии взяли по куску свежеиспеченного хлеба и по чашке чая.
Президенты России и Киргизии взяли по куску свежеиспеченного хлеба и по чашке чая.
Владимир Путин и Сооронбай Жээнбеков фотографируются с участниками Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия" на полигоне Донгуз.
Владимир Путин и Сооронбай Жээнбеков фотографируются с участниками Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия" на полигоне Донгуз.
Глава государства прибыл на полигон около 12.30 по местному времени.
Владимир Путин на полигоне Донгуз, где проходят стратегические командно-штабные учения "Центр-2019".
В масштабных учениях принимают участие около 128 тысяч военнослужащих из восьми стран.
Президент Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генерального штаба Вооруженных сил — первый замминистра обороны Валерий Герасимов на полигоне Донгуз в Оренбургкой области.
В маневрах задействованы более 20 тысяч единиц военной техники и вооружения и около 600 летательных аппаратов.
Российский президент наблюдал за учениями вместе с киргизским коллегой Сооронбаем Жээнбековым.
По легенде, войска России, Китая, Киргизии, Таджикистана, Индии и Пакистана сформировали антитеррористическую коалицию для отражения агрессии.
Вторая общевойсковая армия Вооруженных сил России двенадцать суток вела маневренные оборонительные действия, после чего перешла к прочному удержанию обороны совместно с китайскими подразделениями.
Коалиция подготовила ответный массированный удар, который привел к разгрому противника и восстановлению порядка на границе.
Маневры с применением средств авиации, тяжелой военной техники, артиллерии и десантированием длились около 50 минут.
Войска успешно справились с поставленными задачами.
Президент России остался удовлетворен активной фазой учений и поблагодарил командование.
Недалеко от командно-наблюдательного пункта располагался прицепной хлебопекарный блок. Здесь по окончании маневров выставили столы с угощениями.
Президенты России и Киргизии взяли по куску свежеиспеченного хлеба и по чашке чая.
Владимир Путин и Сооронбай Жээнбеков фотографируются с участниками Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия" на полигоне Донгуз.