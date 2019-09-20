Ми-8 на учениях "Центр-2019" доставили гаубицы Д-30 на внешней подвеске

Звенья понтонно-мостового парка ПМП во время стратегических командно-штабных учений "Центр-2019" в Кемеровской области . Архивное фото

Звенья понтонно-мостового парка ПМП во время стратегических командно-штабных учений "Центр-2019" в Кемеровской области

ПОЛИГОН ДОНГУЗ (Оренбургская обл.), 20 сен - РИА Новости. Экипажи вертолетов Ми-8 впервые доставили батарею 122-мм гаубиц Д-30 и боеприпасы на внешней подвеске в ходе основного розыгрыша на стратегических командно-штабных учениях "Центр-2019" на полигоне "Донгуз" в Оренбургской области, сообщили журналистам в пятницу в Минобороны РФ.

"Благодаря транспортировке вертолетами расчеты орудий Д-30 десантировались сразу на огневую позицию, что позволило сократить время на подготовку к стрельбе и выполнение огневых задач", - отметили в Минобороны.

По данным военного ведомства, перемещение орудий Д-30 на внешней подвеске осуществлялось впервые. "Это позволило перебросить артиллерийские подразделения в кратчайшие сроки в разных направлениях и увеличило маневренные возможности артиллерийских подразделений", - подчеркнули в Минобороны.