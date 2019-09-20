Путин отметил важность участия Киргизии в учениях "Центр-2019"

Президент РФ Владимир Путин наблюдает за проведением основного этапа стратегического командно-штабного учения "Центр-2019" на полигоне "Донгуз"

ПОЛИГОН "ДОНГУЗ" (Оренбургская область), 20 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече со своим киргизским коллегой Сооронбаем Жээнбековым назвал важным участие военнослужащих этой страны в учениях "Центр-2019".

"Военно-техническое сотрудничество, военное сотрудничество идет своим чередом, продолжается. То, что ваши подразделения принимают участие в этом крупнейшем для всех нас событии, это очень важно", - сказал Путин на встрече, проходящей на полигоне, где проводятся учения.

Глава российского государства назвал необычным повод для нынешней встречи с Жээнбековым. Он также назвал "Центр-2019" "очень важным этапом подготовки наших вооруженных сил на случай отражения любых непредвиденных ситуаций, в том числе, связанных с борьбой с терроризмом".

Путин и Жээнбеков наблюдают за ходом военных учений на полигоне в Оренбургской области pic.twitter.com/yMyw1Qgum8 — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) September 20, 2019

"Мы - страны ОДКБ, и для нас это особенно важно. Мы продолжаем работу и в рамках этой организации, и в ходе масштабных учений подобного рода наши подразделения оттачивают свое мастерство", - продолжил Путин.

Глава российского государства также отметил успешное сотрудничество в торгово-экономической сфере.

В свою очередь, президент Киргизии подчеркнул регулярный характер встреч на высшем уровне между двумя странами, назвав это заслугой российского коллеги. Жээнбеков поблагодарил Путина за приглашение посетить учения.

"Эти военные учения вызывают радость, гордость и воодушевление нашими вооруженными силами. Это очень большое впечатление. Особо хочу отметить, что наши военные ведомства активно сотрудничают на двусторонней основе", - сказал он.