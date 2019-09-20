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РИА Новости

Визит Мадуро в Россию готовится, заявил Песков

12:24 20.09.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро выступает в Каракасе на акции своих сторонников
Президент Венесуэлы Николас Мадуро выступает в Каракасе на акции своих сторонников
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Подготовка визита президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Россию идет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Визит готовится", - сказал Песков РИА Новости.
Ранее предстоящие политические контакты обсуждали на уровне министерств иностранных дел.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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