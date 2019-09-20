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РИА Новости

Биография Ирины Богачевой

12:24 20.09.2019
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© РИА Новости / Вадим ЖерновРоссийская оперная певица Ирина Богачева
Российская оперная певица Ирина Богачева
© РИА Новости / Вадим Жернов
Советская и российская оперная певица (меццо-сопрано) Ирина Петровна Богачева родилась 2 марта 1939 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург) в семье профессора Политехнического института. В детстве пережила блокаду Ленинграда.
В 1965 году окончила Ленинградскую (Санкт-Петербургскую) консерваторию по классу сольного пения, педагог – Ираида Тимонова-Левандо.
В 1962 году, будучи студенткой, завоевала вторую премию на Всесоюзном конкурсе вокалистов имени М.И. Глинки в Москве, после чего получила приглашение в труппу Театра оперы и балета имени Кирова (ныне Мариинский театр). На сцене театра дебютировала в 1964 году, исполнив партию Полины в опере "Пиковая дама" Петра Чайковского.
В 1967 году после победы на Международном конкурсе вокалистов в Рио-де-Жанейро (Бразилия) отправилась на стажировку в оперный театр Ла Скала (Милан, Италия), где занималась со знаменитым педагогом Дженнаро Барра-Караччоло. В 1969 году дебютировала на сцене миланского театра в партии Ульрики в опере "Бал-маскарад" Джузеппе Верди.
На сцене Мариинского театра Ирина Богачева исполнила около трех десятков ролей, в числе которых – Кармен в одноименной опере Бизе, Амнерис в "Аиде" и Азучена в "Трубадуре" Джузеппе Верди, Любаша в "Царской невесте" Николая Римского-Корсакова, Марфа в "Хованщине" и Марина Мнишек в "Борисе Годунове" Модеста Мусоргского, Шарлотта в "Вертере" Жюля Массне.
Визитной карточкой артистки стала роль Графини в "Пиковой даме" Чайковского.
Богачева была первой исполнительницей вокального цикла "Шесть стихотворений Марины Цветаевой" Дмитрия Шостаковича (1973).
В Мариинском театре в последние годы певица выходила на сцену в партиях Графини в "Пиковой даме", Бабуленьки в "Игроке" и Ахросимовой в "Войне и мире" Сергея Прокофьева.
Богачева работала на студии "Лентелефильм" и на телевидении. Она снялась в музыкальных документальных фильмах: "Поет Ирина Богачева" (1970), "Жизнь моя опера" (1979), "Кармен – страницы партитуры" (1983) и др. Певица записала несколько компакт-дисков.
Ирина Богачева много гастролировала с сольными концертами в Италии, Норвегии, Франции, Китае, Испании, Японии, Южной Корее, Великобритании, Германии и в других странах.
С 1978 года она преподавала в Санкт-Петербургской консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова. С 1982 года была профессором, занимала пост заведующей кафедрой сольного пения.
Среди учеников Ирины Богачевой – солистки Мариинского театра Ольга Бородина, Ольга Савова, Елена Витман, Наталья Евстафьева.
По инициативе певицы при консерватории проводится Международный конкурс оперных певцов "Санкт-Петербург".
19 сентября 2019 года Ирина Богачева скончалась на 81-м году жизни.
Певица была отмечена многочисленными званиями и наградами. В 1976 году она была удостоена звания Народная артистка СССР. Богачева была лауреатом Государственной премии СССР (1984). Награждена орденом Дружбы народов (1981), орденами "За заслуги перед Отечеством" IV (2009) и III (2000) степеней, орденом Почета (2015).
Она была удостоена театральной премии "Золотой софит" (1995, 2012).
В 2017 году за выдающийся вклад в развитие театрального искусства получила премию "Золотая маска".
Являлась почетным гражданином Санкт-Петербурга (2000).
Ирина Богачева была замужем за народным артистом РСФСР Станиславом Гаудасинским, заведующим кафедрой музыкальной режиссуры в Санкт-Петербургской консерватории, ранее занимавшим пост художественного руководителя и генерального директора Театра оперы и балета имени М.П. Мусоргского (ныне Михайловский театр).
Их дочь – пианистка Елена Гаудасинская.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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