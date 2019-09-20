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РИА Новости

В России отозвали более 200 авто Mazda из-за возможной неисправности

12:22 20.09.2019
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© Фото : Mazda Автомобиль Mazda CX-9
Автомобиль Mazda CX-9
© Фото : Mazda
Автомобиль Mazda CX-9 . Архивное фото
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. "Мазда мотор рус" (официальный представитель изготовителя) отзывает 206 автомобилей Mazda CX-9 из-за возможных неисправностей в системе управления транспортным средством, сообщается на сайте Росстандарта.
Отзыву подлежат автомобили, реализованные c ноября 2017 года по апрель 2018 года. "Причиной отзыва транспортных средств является возможное возникновение на некоторых автомобилях неисправностей, вызванных слабым удерживающим усилием в разъемах жгута провода. Это приводит к нарушению электрической связи между различными модулями управления транспортным средством", - говорится в сообщении.
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30 августа, 17:23РИА Новости
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Как сообщает ведомство, неисправности могут возникать в системе подушек безопасности переднего пассажира, указателях поворота и системе пуска двигателя. Также могут появляться некорректные предупреждения о неисправностях.
Уполномоченные представители проинформируют владельцев автомобилей о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. На транспортных средствах будет выполнен ремонт комплекта жгутов проводов, восстановлено удерживающее усилие в разъемах. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.
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