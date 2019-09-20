В России отозвали более 200 авто Mazda из-за возможной неисправности

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. "Мазда мотор рус" (официальный представитель изготовителя) отзывает 206 автомобилей Mazda CX-9 из-за возможных неисправностей в системе управления транспортным средством, сообщается на сайте Росстандарта.

Отзыву подлежат автомобили, реализованные c ноября 2017 года по апрель 2018 года. "Причиной отзыва транспортных средств является возможное возникновение на некоторых автомобилях неисправностей, вызванных слабым удерживающим усилием в разъемах жгута провода. Это приводит к нарушению электрической связи между различными модулями управления транспортным средством", - говорится в сообщении.

Как сообщает ведомство, неисправности могут возникать в системе подушек безопасности переднего пассажира, указателях поворота и системе пуска двигателя. Также могут появляться некорректные предупреждения о неисправностях.