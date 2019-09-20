Сергей Аксенов вступил в должность главы Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости. Сергей Аксенов принес присягу и вступил в должность главы Республики Крым, передает корреспондент РИА Новости из зала заседания первой сессии крымского парламента второго созыва.

В пятницу по результатам голосования кандидатуру Аксенова на пост главы Крыма поддержало большинство депутатов крымского парламента. Таким образом, Аксенов избран в данный должности на второй срок.

"Клянусь при осуществлении полномочий главы Республики Крым соблюдать Конституцию Российской Федерации и федеральные законы, Конституцию Республики Крым и законы Республики Крым, исполнять указы президента Российской Федерации и постановления правительства Российской Федерации, уважать и обеспечивать права и свободы человека и гражданина, с честью выполнять высокие обязанности главы Республики Крым, верно служить многонациональному народу Республики Крым", - сказал Аксенов с трибуны.