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РИА Новости

Сергей Аксенов вступил в должность главы Крыма

12:22 20.09.2019 (обновлено: 12:41 20.09.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксёнов
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости. Сергей Аксенов принес присягу и вступил в должность главы Республики Крым, передает корреспондент РИА Новости из зала заседания первой сессии крымского парламента второго созыва.
В пятницу по результатам голосования кандидатуру Аксенова на пост главы Крыма поддержало большинство депутатов крымского парламента. Таким образом, Аксенов избран в данный должности на второй срок.
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"Клянусь при осуществлении полномочий главы Республики Крым соблюдать Конституцию Российской Федерации и федеральные законы, Конституцию Республики Крым и законы Республики Крым, исполнять указы президента Российской Федерации и постановления правительства Российской Федерации, уважать и обеспечивать права и свободы человека и гражданина, с честью выполнять высокие обязанности главы Республики Крым, верно служить многонациональному народу Республики Крым", - сказал Аксенов с трибуны.
Глава Республики Крым является высшим должностным лицом, главой исполнительной власти. Глава республики избирается сроком на пять лет и не может замещать указанную должность более двух сроков подряд.
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Сергей АксеновСергей Аксенов (политик)СимферопольКрымПолитика
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