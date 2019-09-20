Глава Минобороны Армении не исключил диверсификацию закупок вооружений

ЕРЕВАН, 20 сен - РИА Новости. Министр обороны Армении Давид Тоноян не исключил, что Ереван будет закупать вооружение не только в России, но и в других странах.
Отвечая на вопрос, может ли измениться роль России как главного поставщика вооружения и усилиться сотрудничество с другими странами, министр заявил, что "ничего исключать нельзя"
"Ничего исключать нельзя так как, как я неоднократно заявлял, сегодня для нужд ВС Армении закупается лучше вооружение по доступным ценам и неважно в какой стране оно приобретено", - сказал Тоноян.
При этом он добавил, что разные страны имеют свои внутренние ограничения на поставки продукции военного назначения.