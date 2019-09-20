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РИА Новости

Глава Минобороны Армении не исключил диверсификацию закупок вооружений

12:22 20.09.2019
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© РИА НовостиДавид Тоноян
Давид Тоноян
© РИА Новости
Давид Тоноян . Архивное фото
ЕРЕВАН, 20 сен - РИА Новости. Министр обороны Армении Давид Тоноян не исключил, что Ереван будет закупать вооружение не только в России, но и в других странах.
Отвечая на вопрос, может ли измениться роль России как главного поставщика вооружения и усилиться сотрудничество с другими странами, министр заявил, что "ничего исключать нельзя"
"Ничего исключать нельзя так как, как я неоднократно заявлял, сегодня для нужд ВС Армении закупается лучше вооружение по доступным ценам и неважно в какой стране оно приобретено", - сказал Тоноян.
При этом он добавил, что разные страны имеют свои внутренние ограничения на поставки продукции военного назначения.
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2 сентября, 17:52Радио Sputnik
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Минобороны АрменииДавид ТоноянЕреванРоссияАрменияВ мире
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