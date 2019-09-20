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РИА Новости

Депутат прокомментировал возможную отмену профессиональных праздников

12:20 20.09.2019
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов
Председатель комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Председатель комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Архивное фото
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Дискуссия из-за признания утратившими силу нормативных актов СССР о профессиональных праздниках беспочвенны, они будут компенсированы новыми документами, считает глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.
Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что в рамках "регуляторной гильотины" рассматривается возможность признать утратившим силу ряд нормативных актов СССР, вводящих старейшие профессиональные праздники, например, День железнодорожника или День радио. Позже зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков заявил РИА Новости, что отмена устаревших актов не скажется на существовании профессиональных праздников в России.
День России. Молодой праздник с большой историей
12 июня, 08:00Видеоблоги - Радио Sputnik
День России. Молодой праздник с большой историейДвенадцатого июня отмечается один из самых молодых государственных праздников – День России. О том, как создавали Декларацию о государственном суверенитете страны, рассказал в эфире радио Sputnik народный депутат РСФСР Олег Румянцев.
"Полагаю, что вся эта резонансная дискуссия беспочвенна. Полагаю, что те акты советского времени, которые признают утратившими силу, даже если и содержат нормы, которые устанавливали праздничные дни, наверняка появятся в других свежих актах, которые компенсируют (профессиональные праздники) и придадут (им) юридическую силу", - сказал РИА Новости Нилов.
Он пояснил, что отменять профессиональные праздники нет никакой необходимости, так как к ним привыкли и отрасли, и люди, работающие в соответствующих сферах. Кроме того, отметил парламентарий, существование таких праздников не несет никакой экономической нагрузки, так как эти даты являются обычными рабочими днями.
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Ярослав НиловФедерация независимых профсоюзов РоссииГосдума РФМоскваРоссияСССРОбщество
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