Депутат прокомментировал возможную отмену профессиональных праздников

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Дискуссия из-за признания утратившими силу нормативных актов СССР о профессиональных праздниках беспочвенны, они будут компенсированы новыми документами, считает глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

Ранее газета " Коммерсант " сообщила, что в рамках "регуляторной гильотины" рассматривается возможность признать утратившим силу ряд нормативных актов СССР, вводящих старейшие профессиональные праздники, например, День железнодорожника или День радио. Позже зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков заявил РИА Новости, что отмена устаревших актов не скажется на существовании профессиональных праздников в России.

"Полагаю, что вся эта резонансная дискуссия беспочвенна. Полагаю, что те акты советского времени, которые признают утратившими силу, даже если и содержат нормы, которые устанавливали праздничные дни, наверняка появятся в других свежих актах, которые компенсируют (профессиональные праздники) и придадут (им) юридическую силу", - сказал РИА Новости Нилов.