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РИА Новости

Операция в Ходейде может подорвать Стокгольмские соглашения, заявили хуситы

12:18 20.09.2019
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© AP Photo / Arab 24 Военные силы Саудовской Аравии собираются для отбития международного аэропорта в Йемене, находящегося в городе Ходейда, у повстанцев-хуситов. 16 июня 2018
Военные силы Саудовской Аравии собираются для отбития международного аэропорта в Йемене, находящегося в городе Ходейда, у повстанцев-хуситов. 16 июня 2018
© AP Photo / Arab 24
Военные силы Саудовской Аравии собираются для отбития международного аэропорта в Йемене, находящегося в городе Ходейда, у повстанцев-хуситов. 16 июня 2018 . Архивное фото
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Представитель йеменских повстанцев из движения "Ансар Алла " (хуситов) Мухаммед Абдель Салям заявил, что операция арабской коалиции на севере Ходейды может подорвать Стокгольмские соглашения между сторонами конфликта в Йемене.
Ранее сообщалось, что арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией начала военную операцию на севере Ходейды в Йемене против "военных объектов".
"Массированные удары по Ходейде – опасная эскалация, которая может подорвать шведское соглашение. Коалиция должна понести ответственность за последствия этой эскалации. На кону позиция ООН по этому вопросу. Мы напоминаем, что продолжающееся задержание судов и препятствование их разгрузке в порту Ходейда – агрессивное военное действие, угрожающее безопасности морского судоходства", - написал Абдель Салям в Twitter.
Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. На стороне правительства с марта 2015 года выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией.
В декабре 2018 года стороны конфликта в Йемене впервые за несколько лет встретились за столом переговоров, которые были организованы под эгидой ООН в Стокгольме. Им удалось достигнуть ряда важных соглашений, в частности, об обмене пленными, прекращении огня в городе-порте на Красном море Ходейде и передаче его хуситами под контроль ООН.
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