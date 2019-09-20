Операция в Ходейде может подорвать Стокгольмские соглашения, заявили хуситы

Военные силы Саудовской Аравии собираются для отбития международного аэропорта в Йемене, находящегося в городе Ходейда, у повстанцев-хуситов. 16 июня 2018 . Архивное фото

Военные силы Саудовской Аравии собираются для отбития международного аэропорта в Йемене, находящегося в городе Ходейда, у повстанцев-хуситов. 16 июня 2018

© AP Photo / Arab 24 Военные силы Саудовской Аравии собираются для отбития международного аэропорта в Йемене, находящегося в городе Ходейда, у повстанцев-хуситов. 16 июня 2018

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Представитель йеменских повстанцев из движения "Ансар Алла " (хуситов) Мухаммед Абдель Салям заявил, что операция арабской коалиции на севере Ходейды может подорвать Стокгольмские соглашения между сторонами конфликта в Йемене.

Ранее сообщалось, что арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией начала военную операцию на севере Ходейды в Йемене против "военных объектов".

"Массированные удары по Ходейде – опасная эскалация, которая может подорвать шведское соглашение. Коалиция должна понести ответственность за последствия этой эскалации. На кону позиция ООН по этому вопросу. Мы напоминаем, что продолжающееся задержание судов и препятствование их разгрузке в порту Ходейда – агрессивное военное действие, угрожающее безопасности морского судоходства", - написал Абдель Салям в Twitter

Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. На стороне правительства с марта 2015 года выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией.