Умер один из задержанных в Японском море северокорейских браконьеров

ВЛАДИВОСТОК, 20 сен — РИА Новости. Один из задержанных северокорейских рыбаков скончался, сообщил начальник отдела дознания пограничного управления ФСБ по Приморью Владимир Краснов в эфире телеканала "Россия 24".
Во вторник экипаж иностранной шхуны, занимавшейся браконьерством в российских водах, напал на осмотровую группу и ранил четырех пограничников.
В итоге российские военные задержали два северокорейских судна, 11 мотоботов и 161 гражданина КНДР. Среди рыбаков тоже есть пострадавшие.
Пограничников госпитализировали, их состояние стабильное. Возбуждено уголовное дело о покушении на жизнь сотрудников правоохранительных органов.
17 сентября, 20:11Сказано в эфиреЭксперты прокомментировали инцидент с браконьерами в Японском мореПри задержании браконьеров из КНДР в российской акватории Японского моря были ранены трое пограничников. В эфире радио Sputnik эксперты рассказали о влиянии таких инцидентов на ситуацию в Японском море и способах борьбы с нарушителями.
В пятницу задержанные люди и техника прибыли в Находку, иностранцы пока остаются на борту.
Представитель погрануправления уточнил, что допрашивать моряков будут в присутствии сотрудника генконсульства КНДР.
В водах у российских границ сохраняется проблема браконьерства. В прошлом году береговая охрана выявила более восьми тысяч нарушений, задержала 39 российских и иностранных судов, а также 1037 маломерных судов, из них 27 конфисковали.
ФСБ при этом отметила значительное снижение "подфлажников" — браконьерских судов с российскими экипажами, но под флагами других стран.
18 сентября, 16:11РИА НовостиОпубликовано видео задержания браконьеров из КНДР