Умер один из задержанных в Японском море северокорейских браконьеров

Судно северокорейских браконьеров в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Японском море во время их задержания пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю

ВЛАДИВОСТОК, 20 сен — РИА Новости. Один из задержанных северокорейских рыбаков скончался, сообщил начальник отдела дознания пограничного управления ФСБ по Приморью Владимир Краснов в эфире телеканала "Россия 24" . Один из задержанных северокорейских рыбаков скончался, сообщил начальник отдела дознания пограничного управления ФСБ по Приморью Владимир Краснов в эфире телеканала

Во вторник экипаж иностранной шхуны, занимавшейся браконьерством в российских водах, напал на осмотровую группу и ранил четырех пограничников.

В итоге российские военные задержали два северокорейских судна, 11 мотоботов и 161 гражданина КНДР. Среди рыбаков тоже есть пострадавшие.

Пограничников госпитализировали, их состояние стабильное. Возбуждено уголовное дело о покушении на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

В пятницу задержанные люди и техника прибыли в Находку, иностранцы пока остаются на борту.

Представитель погрануправления уточнил, что допрашивать моряков будут в присутствии сотрудника генконсульства КНДР.

В водах у российских границ сохраняется проблема браконьерства. В прошлом году береговая охрана выявила более восьми тысяч нарушений, задержала 39 российских и иностранных судов, а также 1037 маломерных судов, из них 27 конфисковали.