Суд над председателем правительства Каталонии отложили до 18 ноября

МАДРИД, 20 сен – РИА Новости. Высший суд Каталонии перенес заседание по делу о неподчинении решениям ЦИК Испании председателя женералитета (правительства) Каталонии Кима Торры на 18 ноября, говорится в решении.

Изначально планировалось, что суд состоится 25 и 26 сентября.

Как пояснили в суде, перенос связан с невозможностью в короткие сроки принять решение по жалобе Торры по отводу двух судей.