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РИА Новости

Суд над председателем правительства Каталонии отложили до 18 ноября

12:16 20.09.2019
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© РИА Новости / Елена ШестернинаПредседатель каталонского женералитета Ким Торра
Председатель каталонского женералитета Ким Торра
© РИА Новости / Елена Шестернина
Председатель каталонского женералитета Ким Торра. Архивное фото
МАДРИД, 20 сен – РИА Новости. Высший суд Каталонии перенес заседание по делу о неподчинении решениям ЦИК Испании председателя женералитета (правительства) Каталонии Кима Торры на 18 ноября, говорится в решении.
Изначально планировалось, что суд состоится 25 и 26 сентября.
Председатель правительства Каталонии - Ким Торра
9 июля, 14:39РИА Новости
Прокуратура хочет запретить главе Каталонии занимать политические должности
Как пояснили в суде, перенос связан с невозможностью в короткие сроки принять решение по жалобе Торры по отводу двух судей.
Торре предъявлены обвинения в неподчинении за отказ снять сепаратистскую символику по распоряжению ЦИК накануне парламентских выборов, состоявшихся 28 апреля. Прокуратура требует лишить главу женералитета права в течение одного года и восьми месяцев занимать выборные и административные должности. Общественным обвинителем выступает крайне правая партия VOX.
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Ким ТорраКаталонияИспанияВ мире
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