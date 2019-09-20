Суд над председателем правительства Каталонии отложили до 18 ноября

МАДРИД, 20 сен – РИА Новости. Высший суд Каталонии перенес заседание по делу о неподчинении решениям ЦИК Испании председателя женералитета (правительства) Каталонии Кима Торры на 18 ноября, говорится в решении.
Изначально планировалось, что суд состоится 25 и 26 сентября.
Как пояснили в суде, перенос связан с невозможностью в короткие сроки принять решение по жалобе Торры по отводу двух судей.
Торре предъявлены обвинения в неподчинении за отказ снять сепаратистскую символику по распоряжению ЦИК накануне парламентских выборов, состоявшихся 28 апреля. Прокуратура требует лишить главу женералитета права в течение одного года и восьми месяцев занимать выборные и административные должности. Общественным обвинителем выступает крайне правая партия VOX.