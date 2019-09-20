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РИА Новости

Комплексы С-400 установят в Турции в декабре

12:16 20.09.2019
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© REUTERS / Turkish Defence MinistryПоставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
© REUTERS / Turkish Defence Ministry
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию. Архивное фото
АНКАРА, 20 сен - РИА Новости. Российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400, поставленные в Турцию, будут установлены в декабре и введены в действие в апреле 2020 года, заявил глава секретариата оборонной промышленности республики Исмаил Демир.
"Поставки С-400 скоро закончатся. В техническом смысле системы будут установлены в декабре. Но это не значит, что они будут готовы к использованию. Потому что у нас еще остаются темы подготовки персонала, некоторые технические моменты. Когда это все будет завершено, системы будут полностью готовы в апреле", - цитирует Демира телеканал CNN Turk.
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Поставки новейших систем ПВО, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля. В середине сентября был завершен второй этап поставки C-400. По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, российские ЗРК будут полностью введены в действие в апреле 2020 года.
Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки.
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