Комплексы С-400 установят в Турции в декабре

АНКАРА, 20 сен - РИА Новости. Российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400, поставленные в Турцию, будут установлены в декабре и введены в действие в апреле 2020 года, заявил глава секретариата оборонной промышленности республики Исмаил Демир.

"Поставки С-400 скоро закончатся. В техническом смысле системы будут установлены в декабре. Но это не значит, что они будут готовы к использованию. Потому что у нас еще остаются темы подготовки персонала, некоторые технические моменты. Когда это все будет завершено, системы будут полностью готовы в апреле", - цитирует Демира телеканал CNN Turk

Поставки новейших систем ПВО, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля. В середине сентября был завершен второй этап поставки C-400. По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, российские ЗРК будут полностью введены в действие в апреле 2020 года.