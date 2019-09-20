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РИА Новости

Лукашенко решил упростить визовый режим с Евросоюзом

12:14 20.09.2019 (обновлено: 12:46 20.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 20 сен — РИА Новости. Белоруссия упростит визовый режим со странами Евросоюза, сообщил пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз.
Соответствующее решение принял президент Александр Лукашенко, в пятницу оно будет опубликовано.
Глаз отметил, что документ будет касаться подписания соглашения с ЕС об упрощении выдачи виз и реадмиссии.
Минск и Евросоюз проводят консультации по этим вопросам с 2014 года. Консультации по второму проекту документа завершены, сообщало ранее МВД республики.
В свою очередь, министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей отмечал, что оба документа необходимо подписать комплексно.
Посол ЕС в Минске Андреа Викторин в июле сообщала, что соглашение планируется подписать до 2 февраля 2020 года, когда вступают в силу изменения в визовый кодекс ЕС. Согласно нововведениям, стоимость шенгенской визы вырастет с 60 до 80 евро. Предполагается, что после вступления в силу документа об упрощении визового режима цена шенгенской визы для белорусов снизится до 35 евро, страны ЕС будут выдавать больше долгосрочных виз, а также будет расширено число категорий граждан, которые смогут получать визы бесплатно.
Национальный аэропорт Минск
25 июля, 15:58РИА Новости
В Белоруссии допустили введение электронных виз
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Александр ЛукашенкоЕвросоюзБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Ой, батька, устроят они тебе майдан, как на Украине. Там тоже все начиналось со сближения с Европой. "Це ж Европа", когда это оттуда что либо хорошее для славян приходило?
20 сентября, 12:23
Александр Невский
368001133
Не несите глупостей. Упростить визовый режим и продаться с потрохами - это разные вещи. У РФ тоже упрощенный визовый режим со многими странами и у многих стран с РФ - это же не значит, что у нас завтра будет майдан, устроенный каким нибудь Кипром, с которыми у нас провиза.
20 сентября, 12:26
Сергей Веретенников
402112593
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