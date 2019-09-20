Лукашенко решил упростить визовый режим с Евросоюзом

Посол ЕС в Минске Андреа Викторин в июле сообщала, что соглашение планируется подписать до 2 февраля 2020 года, когда вступают в силу изменения в визовый кодекс ЕС. Согласно нововведениям, стоимость шенгенской визы вырастет с 60 до 80 евро. Предполагается, что после вступления в силу документа об упрощении визового режима цена шенгенской визы для белорусов снизится до 35 евро, страны ЕС будут выдавать больше долгосрочных виз, а также будет расширено число категорий граждан, которые смогут получать визы бесплатно.