Лукашенко решил упростить визовый режим с Евросоюзом

МИНСК, 20 сен — РИА Новости. Белоруссия упростит визовый режим со странами Евросоюза, сообщил пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз.
Соответствующее решение принял президент Александр Лукашенко, в пятницу оно будет опубликовано.
Глаз отметил, что документ будет касаться подписания соглашения с ЕС об упрощении выдачи виз и реадмиссии.
Минск и Евросоюз проводят консультации по этим вопросам с 2014 года. Консультации по второму проекту документа завершены, сообщало ранее МВД республики.
В свою очередь, министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей отмечал, что оба документа необходимо подписать комплексно.
Посол ЕС в Минске Андреа Викторин в июле сообщала, что соглашение планируется подписать до 2 февраля 2020 года, когда вступают в силу изменения в визовый кодекс ЕС. Согласно нововведениям, стоимость шенгенской визы вырастет с 60 до 80 евро. Предполагается, что после вступления в силу документа об упрощении визового режима цена шенгенской визы для белорусов снизится до 35 евро, страны ЕС будут выдавать больше долгосрочных виз, а также будет расширено число категорий граждан, которые смогут получать визы бесплатно.