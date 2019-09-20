Суд отправил под домашний арест учредителя Мурманского морского пароходства

МУРМАНСК, 20 сен - РИА Новости. Октябрьский суд Мурманска принял решение о домашнем аресте для учредителя Мурманского морского пароходства Николая Куликова, который обвиняется в злоупотреблении полномочиями, сообщили РИА Новости в суде.

"Суд принял решение о заключении Николая Куликова под домашний арест сроком на два месяца до 17 ноября. Ему запрещено общаться со всеми, кроме участников процесса, кроме следователя, прокурора и адвоката, пользоваться средствами связи и интернетом", - сказала собеседница агентства.

По данным СК РФ, руководство и правление ПАО "Мурманское морское пароходство" в ‪2014-2019‬ годах принимали решения о незаконном выводе средств из оборота ПАО "ММП" на общую сумму более 580 миллионов рублей.

"Находясь на свободе, (Куликов - ред.) может продолжить заниматься преступной деятельностью, может оказать воздействие на решения, принимаемые советом директоров, что может повлечь за собой наступление еще более тяжких последствий", - сообщил журналистам руководитель мурманского следственного отдела Северо-Западного следственного управления СК РФ на транспорте Артем Кытин после заседания суда.

По его словам, домашний арест - максимально возможная мера пресечения, предусмотренная УПК в подобных делах. Он добавил, что уголовные дела также возбуждены против бывших генеральных директоров компании, и следствию предстоит установить, был ли сговор в действиях гендиректоров и учредителей. По словам Кытина, расследование займет немало времени, предстоит исследовать все документы по финансово-хозяйственной деятельности.

Ранее члену совета директоров и учредителю ПАО "Мурманское морское пароходство" было предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями, повлекшее тяжкие последствия.