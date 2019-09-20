Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-20T12:11Z
https://ria.ru/20190920/1558885055.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155093/81/1550938113_16:0:2983:1669_1036x0_80_0_0_dfa7bb3a6908556c93813cca1115f1a4.jpg
РИА Новости

В Днепре работники завода Коломойского пикетируют главный офис Приватбанка

12:11 20.09.2019
184
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваОтделение "ПриватБанка"
Отделение ПриватБанка
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Отделение "ПриватБанка". Архивное фото
КИЕВ, 20 сен – РИА Новости. Около 500 работников одного из крупнейших металлургических предприятий Украины - Никопольского завода ферросплавов, принадлежащего украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому, в пятницу пикетируют главный офис Приватбанка в Днепре, они требуют выплатить зарплату, якобы задержанную после выполнения заводом мирового соглашения о погашении задолженности банка.
Ранее Нацбанк и Приватбанк выиграли в Верховном суде Украины иски у компаний, связанных с Коломойским, которые хотели снять с себя обязательства поручительства по кредитам рефинансирования на сумму около 105 миллионов долларов. После проигрыша в суде Никопольский завод ферросплавов погасил задолженность Приватбанка перед ЦБ Украины по кредиту рефинансирования.
Отделение ПриватБанка в Киеве, Украина. 19 декабря 2016
13 сентября, 17:42РИА Новости
Гаагский арбитраж отказал России в пересмотре юрисдикции иска Приватбанка
"Приватбанк не является участником соглашения об урегулировании данного спора между НБУ и Никопольским заводом ферросплавов и расценивает организованный пикет как еще одну попытку давления", - приводит сообщение пресс-службы банка агентство УНИАН.
Правительство Украины национализировало Приватбанк, крупнейший в стране частный банк, в конце 2016 года. Министерство финансов, ставшее владельцем 100% акций, заявляло, что государство вложило в Приватбанк после национализации почти 6 миллиардов долларов, обеспечив его финансовую стабильность и своевременные выплаты клиентам.
Суд в Киеве в апреле признал незаконной национализацию Приватбанка и недействительным договор купли-продажи банка. Решение было принято по иску Коломойского, который был основным владельцем Приватбанка до его национализации в конце 2016 года.
Михаил Саакашвили во время беседы с журналистами
14 июля, 15:10РИА Новости
В партии Саакашвили сообщили о блокировке их счетов Приватбанком
430000
Обсудить 0
Ситуация на УкраинеДнепр (город)Нацбанк УкраиныПриватБанкИгорь КоломойскийКиевУкраинаВ мире
Рекомендуем
Российский предприниматель Виктор Бут
Семья Бута может обратиться за помощью к американским правозащитникам
РИА
Новости
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
Аксенов заявил о новом этапе в истории российского Крыма
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко выступил против превращения выборов в шоу
Автомобиль украинской полиции в Киеве
На Украине около тысячи аграриев протестуют против земельной реформы
Лента
новостей
Здание Министерства иностранных дел России
МИД назвал американский план прорыва калининградской ПВО глупостью
Государственный флаг на здании министерства иностранных дел Украины в Киеве
Глава МИД Украины назвал идеальное время для выборов в Донбассе
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне
МВФ поможет Молдавии в деле о выводе миллиарда долларов из страны
Здание министерства иностранных дел в Киеве
В украинском МИД назвали условия проведения выборов в Донбассе
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
В МИД прокомментировали ситуацию в Персидском заливе
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко решил упростить визовый режим с Евросоюзом
Ренат Кузьмин
Депутат Рады назвал проект бюджета Украины унизительным
Полиция
Источник: стрелявший в коллег в Москве полицейский не стал давать показания
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Комплексы С-400 установят в Турции в декабре
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:42ВСУ за сутки 23 раза нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР
09:34В Башкирии выяснят, кто не принял в детсад ребенка-инвалида
09:17МИД прокомментировал претензии французских властей к Sputnik и RT
09:14МИД прокомментировал вопрос о безопасности Вышинского на Украине
09:12Трамп считает политику США на Украине бессмысленной, пишут СМИ
09:08МИД: западные партнеры идут по пути введения цензуры на деятельность СМИ
09:05Скабеева резко ответила украинской журналистке на слова о "трупе" России
09:02Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
08:59Открытое горение ликвидировано в цеху на Урале
08:52МИД Ирана прокомментировал новые санкции США
08:49Экс-участник "Дома-2" устроил ДТП на МКАД и скрылся с места аварии
08:36В ЛНР заявили о двух обстрелах стороны украинских силовиков за сутки
08:13Открытое горение в торговом центре во Владивостоке ликвидировано
08:13Пожар в цеху на Урале локализовали на площади две тысячи "квадратов"
07:55В МЧС назвали площадь пожара в ТЦ во Владивостоке
07:54В Москве и области объявили "оранжевый" уровень погодной опасности
07:50Появилось видео последствий пожара в торговом центре во Владивостоке
07:40В Свердловской области загорелся цех по производству кошачьего корма
07:08Пушков оценил слова главы МИД Украины о деградации санкций против России
06:56Стас Михайлов и певица Слава спели о свадьбе мечты в новом сингле
Лента новостейМолния