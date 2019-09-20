В Днепре работники завода Коломойского пикетируют главный офис Приватбанка

КИЕВ, 20 сен – РИА Новости. Около 500 работников одного из крупнейших металлургических предприятий Украины - Никопольского завода ферросплавов, принадлежащего украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому, в пятницу пикетируют главный офис Приватбанка в Днепре, они требуют выплатить зарплату, якобы задержанную после выполнения заводом мирового соглашения о погашении задолженности банка.

Ранее Нацбанк и Приватбанк выиграли в Верховном суде Украины иски у компаний, связанных с Коломойским, которые хотели снять с себя обязательства поручительства по кредитам рефинансирования на сумму около 105 миллионов долларов. После проигрыша в суде Никопольский завод ферросплавов погасил задолженность Приватбанка перед ЦБ Украины по кредиту рефинансирования.

"Приватбанк не является участником соглашения об урегулировании данного спора между НБУ и Никопольским заводом ферросплавов и расценивает организованный пикет как еще одну попытку давления", - приводит сообщение пресс-службы банка агентство УНИАН.

Правительство Украины национализировало Приватбанк, крупнейший в стране частный банк, в конце 2016 года. Министерство финансов, ставшее владельцем 100% акций, заявляло, что государство вложило в Приватбанк после национализации почти 6 миллиардов долларов, обеспечив его финансовую стабильность и своевременные выплаты клиентам.