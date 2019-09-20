Аксенов пообещал за пять лет полностью газифицировать Крым

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 12 августа 2019

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости. Кандидат на пост главы Крыма Сергей Аксенов пообещал в ближайшие 5 лет полностью завершить газификацию республики и закрыть вопрос с очередями в детские сады.

В пятницу на сессии крымского парламента нового созыва будет рассмотрен вопрос избрания главы республики. Президентом РФ Владимиром Путиным на эту должность внесены три кандидатуры: действующий глава республики Сергей Аксенов (член "Единой России"), депутат Госдумы от ЛДПР Павел Шперов и руководитель крымского отделения КПРФ Сергей Богатыренко.

Аксенов подчеркнул, что у его команды есть четкий и выверенный план развития республики.

"В следующие 5 лет мы намерены решить целый ряд социально значимых задач. Планируем полностью завершить газификацию республики. Очереди в детские сады навсегда уйдут в прошлое", - сказал Аксенов, выступая перед депутатами.