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РИА Новости

Аксенов пообещал за пять лет полностью газифицировать Крым

12:09 20.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксёнов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 12 августа 2019
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 12 августа 2019
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости. Кандидат на пост главы Крыма Сергей Аксенов пообещал в ближайшие 5 лет полностью завершить газификацию республики и закрыть вопрос с очередями в детские сады.
В пятницу на сессии крымского парламента нового созыва будет рассмотрен вопрос избрания главы республики. Президентом РФ Владимиром Путиным на эту должность внесены три кандидатуры: действующий глава республики Сергей Аксенов (член "Единой России"), депутат Госдумы от ЛДПР Павел Шперов и руководитель крымского отделения КПРФ Сергей Богатыренко.
Аксенов подчеркнул, что у его команды есть четкий и выверенный план развития республики.
"В следующие 5 лет мы намерены решить целый ряд социально значимых задач. Планируем полностью завершить газификацию республики. Очереди в детские сады навсегда уйдут в прошлое", - сказал Аксенов, выступая перед депутатами.
По его словам, доля дорог региональной и межмуниципальной сети, соответствующих федеральным стандартам, в целом по Крыму приблизится к 50%, в муниципалитетах составит 80%. Все учреждения здравоохранения также будут приведены к федеральным стандартам.
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