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РИА Новости

Более 3,5 млн саженцев высадили с начала кампании "Сохраним лес"

12:08 20.09.2019
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПосадка саженца
Посадка саженца
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Более 3,5 млн саженцев и сеянцев высадили с начала общенациональной кампании по восстановлению лесов "Сохраним лес", которая впервые проводится в рамках национального проекта "Экология", сообщила пресс-служба Рослесхоза.
Особое внимание в рамках акции уделяется восстановлению леса в регионах, сильнее всего пострадавших от лесных пожаров этого лета.
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Жители Сибирского федерального округа уже высадили около 700 тыс. саженцев и сеянцев и вывели округ в лидеры по числу высаженных деревьев на сегодняшний день. Сибирякам помогали в этом деятели искусств, звезды театра, кино и шоу-бизнеса. Например, в Иркутской области в высадке саженцев принял участие всемирно известный пианист-виртуоз Денис Мацуев, в Красноярском крае – актер театра и кино, режиссер Никита Высоцкий, певица Зара, дизайнер, кутюрье и телеведущий Игорь Гуляев.
На призыв внести свой вклад в восстановление зеленого фонда страны откликнулись почти 80 субъектов РФ, где погода этой осенью благоприятна для посадки деревьев. К акции также присоединились молодежные и экологические организации, в том числе Всероссийское общество охраны природы (ВООП), Всероссийский студенческий корпус спасателей, "Молодежка ОНФ", Российское движение школьников, Российский союз молодежи и Российский союз сельской молодежи. Школьники и представители молодежных союзов помогают в озеленении поселков и городов, закладывают новые аллеи, скверы, парки.
Волонтерские мероприятия будут проходить до 31 октября. Стать добровольцем и посадить дерево просто. Для этого достаточно зайти на сайт www.сохранимлес.рф или в приложение в социальной сети "ВКонтакте", выбрать ближайшую точку восстановления лесов и в указанное время прибыть на место сбора участников.
Кроме того, поддержать акцию можно будет 21 сентября 2019 года на первом московском экологическом фестивале "Экофест-2019". На специальной площадке в рамках экофестиваля через онлайн-платформу можно будет выбрать регион, вид саженца, назвать его своим именем или подарить другу, получив соответствующий сертификат.
Также у участников будет возможность обучиться эковолонтерству, посмотреть пожарную технику и почувствовать себя настоящим лесным пожарным на стендах "Авиалесоохраны". В течение дня для гостей фестиваля выступят популярные исполнители – "Две Маши", Ольга Бузова, "Дискотека Авария", IOWA, Елена Темникова, Полина Гагарина, Swanky Tunes.
Организаторы фестиваля приглашают всех неравнодушных к природе и экологии москвичей и гостей столицы в парк Горького. Начало в 13.00. Все подробности на официальном сайте кампании по восстановлению лесов www.сохранимлес.рф.
Кампания "Сохраним лес" станет частью традиционной ежегодной акции "Живи, лес!", которая ежегодно проводится по инициативе Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Федерального агентства лесного хозяйства. Сейчас леса восстанавливаются только на 62%. В течение шести лет реализации нацпроекта "Экология" показатель лесовосстановления должен достигнуть 100%.
Участие волонтеров в посадке деревьев дополняет те обязательные работы по восстановлению леса, которые ведомства проводят в рамках нацпроекта. Добровольческие кампании направлены на формирование экологической осознанности подрастающего поколения, культуры заботы о лесном богатстве страны.
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