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РИА Новости

В Мурманской области 16 человек пострадали в ДТП с микроавтобусом

12:04 20.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Шесть иностранных граждан, в том числе трое турок, пострадали, по уточненным данным, при столкновении микроавтобуса и двух легковых автомобилей в Кольском районе Мурманской области, всего медицинская помощь понадобилась 16 людям, сообщил РИА Новости в пятницу представитель экстренных служб региона.
Ранее сообщалось о столкновении автомобилей Ford Transit, "ВАЗ–2107" и Mitsubishi Lancer на 1404-м километре федеральной автодороги Р-21 "Кола" в Кольском районе и восьми пострадавших при ДТП.
"Пострадали 16 человек, из них шестеро госпитализированы - три гражданина Турции, два гражданина Узбекистана и один гражданин Азербайджана", - сказал собеседник агентства, добавив, что еще 10 пострадавшим медицинская помощь была оказана амбулаторно.
Он уточнил, что дорожно-транспортное происшествие произошло в 1,5 километрах юго-западнее населенного пункта Междуречье. К ликвидации последствий ДТП привлекались 17 человек и пять единиц техники.
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МВД РФТурцияМурманская областьАзербайджанПроисшествия
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