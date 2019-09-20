В Мурманской области 16 человек пострадали в ДТП с микроавтобусом

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Шесть иностранных граждан, в том числе трое турок, пострадали, по уточненным данным, при столкновении микроавтобуса и двух легковых автомобилей в Кольском районе Мурманской области, всего медицинская помощь понадобилась 16 людям, сообщил РИА Новости в пятницу представитель экстренных служб региона.
Ранее сообщалось о столкновении автомобилей Ford Transit, "ВАЗ–2107" и Mitsubishi Lancer на 1404-м километре федеральной автодороги Р-21 "Кола" в Кольском районе и восьми пострадавших при ДТП.
"Пострадали 16 человек, из них шестеро госпитализированы - три гражданина Турции, два гражданина Узбекистана и один гражданин Азербайджана", - сказал собеседник агентства, добавив, что еще 10 пострадавшим медицинская помощь была оказана амбулаторно.
Он уточнил, что дорожно-транспортное происшествие произошло в 1,5 километрах юго-западнее населенного пункта Междуречье. К ликвидации последствий ДТП привлекались 17 человек и пять единиц техники.