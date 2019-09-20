Прощание с певицей Ириной Богачевой пройдет 23 сентября в Петербурге

Ирина Богачева (родилась 2 марта 1939) - советская и российская оперная певица (меццо-сопрано). Народная артистка СССР (1976), лауреат Государственной премии СССР (1984). В 1965 году окончила Ленинградскую консерваторию имени Н. А. Римского-Корсакова по классу сольного пения. В 1964 году дебютировала на сцене Ленинградского театра оперы и балета имени С. М. Кирова (ныне Мариинский театр) в партии Полины ("Пиковая дама" П. И. Чайковского). В 1968-1969 годах стажировалась в театре "Ла Скала" (Милан). Гастролировала за рубежом с сольными программами. В лучших ролях своего репертуара выступала в таких известных оперных театрах, как "Ла Скала" (Милан), Метрополитен-опера (Нью-Йорк), Ковент-Гарден (Лондон), Опера Бастилии (Париж) и многих других. С 1980 года преподавала в Ленинградской (Санкт-Петербургской) консерватории, с 1982 - профессор.