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РИА Новости
Культура

Прощание с певицей Ириной Богачевой пройдет 23 сентября в Петербурге

12:00 20.09.2019
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© РИА Новости / Алексей ВарфоломеевОперная певица Ирина Богачева
Оперная певица Ирина Богачева
© РИА Новости / Алексей Варфоломеев
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен - РИА Новости. Прощание с оперной певицей, народной артисткой СССР, заслуженной артисткой РФ Ириной Богачевой, которая скончалась на 81-м году жизни, по предварительной информации, пройдет 23 сентября, сообщили РИА Новости в городском комитете по культуре.
Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Римского-Корсакова в пятницу сообщила о смерти Богачевой. Она заведовала в консерватории кафедрой сольного пения.
"По предварительным данным, прощание с Ириной Богачевой пройдет в понедельник в Мариинском театре", - сказал представитель комитета по культуре.
Ирина Богачева (родилась 2 марта 1939) - советская и российская оперная певица (меццо-сопрано). Народная артистка СССР (1976), лауреат Государственной премии СССР (1984). В 1965 году окончила Ленинградскую консерваторию имени Н. А. Римского-Корсакова по классу сольного пения. В 1964 году дебютировала на сцене Ленинградского театра оперы и балета имени С. М. Кирова (ныне Мариинский театр) в партии Полины ("Пиковая дама" П. И. Чайковского). В 1968-1969 годах стажировалась в театре "Ла Скала" (Милан). Гастролировала за рубежом с сольными программами. В лучших ролях своего репертуара выступала в таких известных оперных театрах, как "Ла Скала" (Милан), Метрополитен-опера (Нью-Йорк), Ковент-Гарден (Лондон), Опера Бастилии (Париж) и многих других. С 1980 года преподавала в Ленинградской (Санкт-Петербургской) консерватории, с 1982 - профессор.
Солистка Мариинского театра Ирина Богачева
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КультураИрина БогачеваМетрополитен-операЛондонЛа СкалаРоссияСанкт-Петербург
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