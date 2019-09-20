В МИД прокомментировали ситуацию в Персидском заливе

"Мы уже неоднократно отвечали на этот вопрос. Мы исходим из того, что все меры, которые предпринимаются в этом регионе, должны иметь главную цель - стабилизацию ситуации. К сожалению, политика, в том числе Соединенных Штатов Америки и целого ряда других государств, не приводит к этому результату, а приводит к противоположному. Никакой дополнительной стабильности или стабилизации ситуации не происходит, кроме дестабилизации. Вот и все", - сказала Захарова на брифинге.