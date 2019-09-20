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РИА Новости

В МИД прокомментировали ситуацию в Персидском заливе

11:59 20.09.2019
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
© РИА Новости / Александр Вильф
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, говоря о коалиции США в Персидском заливе, сказала, что действия Вашингтона не принесут стабилизацию в регион.
"Мы уже неоднократно отвечали на этот вопрос. Мы исходим из того, что все меры, которые предпринимаются в этом регионе, должны иметь главную цель - стабилизацию ситуации. К сожалению, политика, в том числе Соединенных Штатов Америки и целого ряда других государств, не приводит к этому результату, а приводит к противоположному. Никакой дополнительной стабильности или стабилизации ситуации не происходит, кроме дестабилизации. Вот и все", - сказала Захарова на брифинге.
Она отметила, что все меры, которые предпринимаются на этот счет, должны иметь под собой правовое обоснование и иметь главой целью улучшение и стабилизацию ситуации в регионе.
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Обострение в районе Персидского залива началось после того, как 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Инцидент со Stena Impero стал фактическим ответом иранских властей на задержание иранского танкера властями британского Гибралтара.
США заявили, что создадут международную коалицию, чтобы патрулировать воды около Ирана и Йемена. Великобритания также заявляла о намерении созвать общеевропейскую миссию по защите коммерческих судов в Ормузском проливе. Позже Британия согласилась также присоединиться к миссии США.
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