Источник: стрелявший в коллег в Москве полицейский не стал давать показания

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Полицейский, задержанный после стрельбы по коллегам в метро "Рязанский проспект", отказывается от дачи показаний, сообщил РИА Новости в пятницу источник в правоохранительных органах столицы.

По данным следствия, вечером 18 сентября в вестибюле станции метро "Рязанский проспект" сотрудник полиции метрополитена открыл стрельбу по коллегам, которые пытались его задержать по подозрению в получении взятки. В результате один полицейский погиб, второй был доставлен в больницу. Подозреваемого задержали, как ожидается, в пятницу будет решен вопрос о его аресте.

"От дачи показаний задержанный отказался", - сказал собеседник агентства.

Другой информированный источник сообщил РИА Новости, что сотрудники собственной безопасности в метро вели операцию по наблюдению за возможным нарушителем, при этом они находились в гражданской одежде, оружия и бронежилетов при них не было.