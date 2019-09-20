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РИА Новости

Источник: стрелявший в коллег в Москве полицейский не стал давать показания

11:57 20.09.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Полиция. Архивное фото
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Полицейский, задержанный после стрельбы по коллегам в метро "Рязанский проспект", отказывается от дачи показаний, сообщил РИА Новости в пятницу источник в правоохранительных органах столицы.
По данным следствия, вечером 18 сентября в вестибюле станции метро "Рязанский проспект" сотрудник полиции метрополитена открыл стрельбу по коллегам, которые пытались его задержать по подозрению в получении взятки. В результате один полицейский погиб, второй был доставлен в больницу. Подозреваемого задержали, как ожидается, в пятницу будет решен вопрос о его аресте.
"От дачи показаний задержанный отказался", - сказал собеседник агентства.
Другой информированный источник сообщил РИА Новости, что сотрудники собственной безопасности в метро вели операцию по наблюдению за возможным нарушителем, при этом они находились в гражданской одежде, оружия и бронежилетов при них не было.
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