МИД назвал американский план прорыва калининградской ПВО глупостью

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. В МИД резко раскритиковали заявления представителей Пентагона о разработке плана по прорыву ПВО в Калининградской области.
Ранее издание Breaking Defense со ссылкой на командующего ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригана написало, что Вашингтон нацелен на уничтожение системы противовоздушной обороны в западной точке России в случае "агрессии" со стороны Москвы.
Детали не приводятся, но сказано, что план подразумевает "всестороннюю" операцию с комбинированными ударами с воздуха, земли, моря, из космоса, а также атаки в киберпространстве и радиоэлектронную борьбу.
"Во-первых, мы квалифицируем это как угрозы, а во-вторых, мы квалифицируем подобные заявления как абсолютно безответственные", — отреагировала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Она также отметила, что США с легкостью оперируют столь серьезными и сложными вопросами, как мировая безопасность и стабильность, исходя из конъюнктурных соображений.
В заключение Захарова назвала американский план глупостью. "Умные дальновидные люди, которые действительно выражают интересы людей, которые их назначают или избирают, никогда не будут делать подобные заявления, понимая, что они наносят репутационный ущерб той стране, которую они представляют", — резюмировала дипломат.