МИД назвал американский план прорыва калининградской ПВО глупостью

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. В МИД резко раскритиковали заявления представителей Пентагона о разработке плана по прорыву ПВО в Калининградской области.

Ранее издание Breaking Defense со ссылкой на командующего ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригана написало, что Вашингтон нацелен на уничтожение системы противовоздушной обороны в западной точке России в случае "агрессии" со стороны Москвы.

Детали не приводятся, но сказано, что план подразумевает "всестороннюю" операцию с комбинированными ударами с воздуха, земли, моря, из космоса, а также атаки в киберпространстве и радиоэлектронную борьбу.

"Во-первых, мы квалифицируем это как угрозы, а во-вторых, мы квалифицируем подобные заявления как абсолютно безответственные", — отреагировала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Она также отметила, что США с легкостью оперируют столь серьезными и сложными вопросами, как мировая безопасность и стабильность, исходя из конъюнктурных соображений.