МИД сожалеет, что СБ ООН не принял резолюцию России и КНР по Идлибу

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Москва сожалеет, что Совет Безопасности ООН под давлением США не принял резолюцию России и Китая по прекращению огня в сирийском Идлибе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, 19 сентября в ходе заседания СБ ООН делегации Бельгии, Кувейта и Германии под давлением США поставили на голосование проект резолюции, которая призывает остановить любые военные операции в идлибской зоне деэскалации в Сирии.

"По сути, в провокационной манере была предпринята попытка вывести из-под удара террористические организации, которые хозяйничают в Идлибе и весьма щедро подпитываются из-за рубежа. На деле это не имеет ничего общего с заботой о гражданском населении, которое страдает от засилья террористов", - сказала Захарова на брифинге.

Она отметила, что авторов проекта не остановило даже то, что ряд таких организаций признаны террористическими по решению СБ ООН. "Россия и Китай представили альтернативный проект резолюции о прекращении огня, который вступил бы в силу с полуночи 20 сентября, но не распространялся бы на антитеррористические военные операции. Он поддержан не был, к сожалению", - отметила Захарова.

Проект Бельгии, Кувейта и ФРГ, против которого проголосовали Россия и Китай, по ее словам, закладывал основу для беспочвенных обвинений сирийских властей и российских военных в нарушении международного гуманитарного права, грозил дальнейшими мерами в случае нарушения прекращения огня и фактически лишал возможности наносить ответные удары при участившихся вылазках террористов, включая обстрелы гражданских объектов и российской авиабазы Хмеймим. Кроме того, проект полностью игнорировал предпринимаемые тройкой астанинских гарантов (Россия, Иран, Турция) усилия по продвижению политического урегулирования в Сирии и обходил стороной введенный 31 августа режим тишины, отметила Захарова.

"В ходе работы над проектом российская делегация предложила конструктивные поправки. Они были направлены на то, чтобы прекращение огня не касалось антитеррористических действий, однако эти поправки были проигнорированы, соавторы не захотели продолжать работу по поиску консенсусных формулировок текста и, как мы понимаем, под нажимом Вашингтона форсировали постановку проекта на голосование. Мы также имеем соответствующую информацию, что представители США оказывали на членов Совета Безопасности давление, чтобы процесс согласования резолюции зашел в тупик и не вошел в конструктивное русло обсуждения", - сказала Захарова.