Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-20T11:52Z
https://ria.ru/20190920/1558883518.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155800/01/1558000155_0:326:3062:2048_1036x0_80_0_0_f53e94ad1eed73e44e500fad3fe8ed80.jpg
РИА Новости

Россия не приемлет понятие "советская оккупация", заявили в МИД

11:52 20.09.2019
1638
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Россия не приемлет понятие "советская оккупация", компенсацию за ущерб от которой потребовал МИД Эстонии, а также отвергает юридические претензии к РФ на основе этого, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее глава МИД Урмас Рейнсалу заявил, что Эстония имеет право потребовать от России компенсации за ущерб от "советской оккупации".
По словам Захаровой, подобные заявления носят сезонный характер, а Москва рассматривает их как личную инициативу отдельных политиков.
Она напомнила "аналогичный заход" Рейнсалу в прошлом году, когда он, будучи министром юстиции, подписал со своим латвийским коллегой заявление о намерении добиваться от России возмещения ущерба за "советскую оккупацию". "Кстати, в Литве этот демарш не поддержали. В самой Эстонии просто-напросто дезавуировали. Глава правительства тогда отметил, что "его кабинет заниматься составлением и выдвижением претензий к Российской Федерации не будет", - сказала Захарова на брифинге.
"По существу вопроса. Еще раз хотели бы подчеркнуть, что российская позиция остается неизменной. Мы не приемлем само понятие "советской оккупации", через которое в подобном ключе пытаются интерпретировать освобождение европейских народов от фашистского порабощения. Следовательно, отвергаем и искусственно выдвигаемые к России юридически ничтожные претензии", - добавила она.
Сергей Железняк
19 сентября, 10:11РИА Новости
Железняк назвал заявление Эстонии об "оккупации" русофобским абсурдом
Занимая ранее пост министра юстиции, Рейнсалу неоднократно поднимал вопрос о возмещении Россией ущерба от так называемой "советской оккупации". Созданная при министерстве юстиции комиссия заявила, что ущерб от нее составил примерно 1,2 миллиарда евро.
Руководство России неоднократно заявляло, что об оккупации стран Балтии в 1940 году СССР не может быть речи. МИД РФ пояснял, что рассматривает присоединение Прибалтики к СССР как соответствовавшее нормам международного права того времени.
По мнению ведомства, термин "оккупация" здесь не может быть использован, поскольку между СССР и прибалтийскими государствами не велось военных действий, а ввод войск осуществлялся на договорной основе и с явно выраженного согласия существовавших в этих республиках властей. Кроме того, в Латвии, Литве и Эстонии во все время их пребывания в составе Советского Союза (за исключением времени оккупации Германией в годы Великой Отечественной войны) действовали национальные органы власти.
5220021
Обсудить 3
Мария ЗахароваМИД РФМИД ЭстонииЭстонияРоссияВ мире
Рекомендуем
Здание Белого дома в Вашингтоне
В Белом доме заявили об оккупации Украиной части России
РИА
Новости
Работница фермерского хозяйства в Новгородской области
В Киеве пригрозили конфисковать купленные россиянами земли
Здание Министерства иностранных дел России
МИД назвал американский план прорыва калининградской ПВО глупостью
Небоскребы делового центра Москва-сити
Немецкий журналист сравнил жизнь в России и Европе
Лента
новостей
Сотрудники правоохранительных органов возле отдела специальной связи в городе Брянске, на который было совершено вооруженное нападение
На вокзале в Брянске застрелили двух сотрудников спецсвязи
Посол Украины в Сербии Александр Александрович
Посол Украины в Сербии призвал "развалить Россию"
Боевые расчеты новейших зенитных ракетных систем С-400 Триумф в Калининградской области
В США назвали Калининград целью удара в случае войны с Россией
Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков на полигоне Донгуз, где проходит основной этап стратегического командно-штабного учения Центр-2019
Глава Генштаба рассказал Путину анекдот
Международный аэропорт Гуанчжоу Байюнь
Китай уведомил консульство США о деле с задержанием пилота FedEx
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд
Президент Эстонии заявила об усталости от Украины
Встреча СБ ООН по Украине, фото с места события
МИД сожалеет, что СБ ООН не принял резолюцию России и КНР по Идлибу
Самолет МиГ-35 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
Разработчик раскрыл технические характеристики новейшего истребителя МиГ-35
Зенитно-ракетный комплекс Patriot
Помпео объяснил провал Patriot при атаке на саудовские нефтяные объекты
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:05Скабеева резко ответила украинской журналистке на слова о "трупе" России
09:02Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
08:59Открытое горение ликвидировано в цеху на Урале
08:52МИД Ирана прокомментировал новые санкции США
08:49Экс-участник "Дома-2" устроил ДТП на МКАД и скрылся с места аварии
08:36В ЛНР заявили о двух обстрелах стороны украинских силовиков за сутки
08:13Открытое горение в торговом центре во Владивостоке ликвидировано
08:13Пожар в цеху на Урале локализовали на площади две тысячи "квадратов"
07:55В МЧС назвали площадь пожара в ТЦ во Владивостоке
07:54В Москве и области объявили "оранжевый" уровень погодной опасности
07:50Появилось видео последствий пожара в торговом центре во Владивостоке
07:40В Свердловской области загорелся цех по производству кошачьего корма
07:08Пушков оценил слова главы МИД Украины о деградации санкций против России
06:56Стас Михайлов и певица Слава спели о свадьбе мечты в новом сингле
06:38В Венесуэле обнародовали видео встречи Гуаидо с лидерами наркокартеля
06:28Четыре человека пострадали из-за тайфуна на юге Японии
06:17Китай позитивно оценил встречу торговых переговорщиков в Вашингтоне
05:48Стрельбу из "Солнцепека" и "Змея Горыныча" сняли на видео
05:38Эр-Рияд не верит в причастность Ирана к атакам на свои НПЗ, считает Зариф
04:45Четыре из пяти этажей торгового центра "Максим" во Владивостоке выгорели
Лента новостейМолния