Россия не приемлет понятие "советская оккупация", заявили в МИД

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Россия не приемлет понятие "советская оккупация", компенсацию за ущерб от которой потребовал МИД Эстонии, а также отвергает юридические претензии к РФ на основе этого, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее глава МИД Урмас Рейнсалу заявил, что Эстония имеет право потребовать от России компенсации за ущерб от "советской оккупации".

По словам Захаровой, подобные заявления носят сезонный характер, а Москва рассматривает их как личную инициативу отдельных политиков.

Она напомнила "аналогичный заход" Рейнсалу в прошлом году, когда он, будучи министром юстиции, подписал со своим латвийским коллегой заявление о намерении добиваться от России возмещения ущерба за "советскую оккупацию". "Кстати, в Литве этот демарш не поддержали. В самой Эстонии просто-напросто дезавуировали. Глава правительства тогда отметил, что "его кабинет заниматься составлением и выдвижением претензий к Российской Федерации не будет", - сказала Захарова на брифинге.

"По существу вопроса. Еще раз хотели бы подчеркнуть, что российская позиция остается неизменной. Мы не приемлем само понятие "советской оккупации", через которое в подобном ключе пытаются интерпретировать освобождение европейских народов от фашистского порабощения. Следовательно, отвергаем и искусственно выдвигаемые к России юридически ничтожные претензии", - добавила она.

Занимая ранее пост министра юстиции, Рейнсалу неоднократно поднимал вопрос о возмещении Россией ущерба от так называемой "советской оккупации". Созданная при министерстве юстиции комиссия заявила, что ущерб от нее составил примерно 1,2 миллиарда евро.

Руководство России неоднократно заявляло, что об оккупации стран Балтии в 1940 году СССР не может быть речи. МИД РФ пояснял, что рассматривает присоединение Прибалтики к СССР как соответствовавшее нормам международного права того времени.