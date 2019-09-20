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РИА Новости

В Ростове-на-Дону семь человек пострадали в ДТП с каретой скорой помощи

11:48 20.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 сен - РИА Новости, Юлия Насулина. Семь человек пострадали при столкновении кареты скорой помощи с легковым автомобилем в Ростове-на-Дону, сообщил РИА Новости представитель управления ГО и ЧС города.
Авария произошла около 7.00 мск пятницы на улице Казахской.
"Столкнулись карета скорой помощи, в которой находились три человека, и легковой автомобиль, в котором было четыре человека. В результате скорая помощь врезалась в столб, и провода под напряжением упали на автомобиль, поэтому было затруднено освобождение людей", - сказал собеседник агентства.
Спасатели ГО и ЧС города освободили пострадавших, "семь человек с травмами различной степени тяжести были госпитализированы", уточнил он.
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