В Ростове-на-Дону семь человек пострадали в ДТП с каретой скорой помощи

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 сен - РИА Новости, Юлия Насулина. Семь человек пострадали при столкновении кареты скорой помощи с легковым автомобилем в Ростове-на-Дону, сообщил РИА Новости представитель управления ГО и ЧС города.
Авария произошла около 7.00 мск пятницы на улице Казахской.
"Столкнулись карета скорой помощи, в которой находились три человека, и легковой автомобиль, в котором было четыре человека. В результате скорая помощь врезалась в столб, и провода под напряжением упали на автомобиль, поэтому было затруднено освобождение людей", - сказал собеседник агентства.
Спасатели ГО и ЧС города освободили пострадавших, "семь человек с травмами различной степени тяжести были госпитализированы", уточнил он.