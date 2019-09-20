В Ростове-на-Дону семь человек пострадали в ДТП с каретой скорой помощи

"Столкнулись карета скорой помощи, в которой находились три человека, и легковой автомобиль, в котором было четыре человека. В результате скорая помощь врезалась в столб, и провода под напряжением упали на автомобиль, поэтому было затруднено освобождение людей", - сказал собеседник агентства.